恒指半日挫322點　ATMJ全面向下　快手瀉近5%｜持續更新

美國股市跌勢未止，其中納指連跌第7個交易日，與美國最新經濟數據較理想，引發市場人士對美國聯儲局會繼續保持較鷹派的利率策略。消息亦促使美元處於強勢，美匯指數企穩110，日圓兌美元更失守143，為1998年8月以來首次，今早日股早段亦下挫逾1%。



【12:22】

港股繼續下跌，並且失守19000點，其中科技股跑輸大市，科指半日跌逾2%。

恒指中午收市報18880點，跌322點，國指跌94點，報6461點，科指跌93點，報3973點，成交額為478億元。

股王騰訊（0700）跌2%，中午收市報307.8元，美團（3690）跌2.7%，阿里（9988）跌2.1%，京東（9618）跌2.3%，快手（1024）挫4.7%。

金融股亦處於弱勢，友邦（1299）跌3%，報72.2元，港交所（0388）險守300元，報301.2元，跌1.8%，滙豐（0005）挫2.9%。

內需及消費股方面，百威（1876）跌2.5%，海底撈（6862）跌3.3%。

【11:10】

港股維持約300點跌幅，恒指最新報18903點，跌299點，國指最新報6464點，跌91點，科指跌91點，報3975點。

快狗打車（2246）升勢未止，曾高見8.29元，最新報7.68元，升6.2%。

【09:50】

港股跌勢擴大至逾300點，恒指最新報18899點，跌303點，科指報3977點，跌88點，國指最新報6460點，跌95點。

百度（9888）最新報132.3元，跌3.8%。

比亞迪（1211）最新報218元，跌1.3%，吉利（0175）跌1.2%。

【09:25】

恒指低開286點，報18915點，國指低開98點，報6456點，科指報3988點，低開78點。

騰訊（0700）低開1.6%，報309.2元，阿里（9988）低開2.2%，美團（3690）低開1.7%。

滙豐（0005）低開1.2%，港交所（0388）低開0.7%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）低開1.2%。