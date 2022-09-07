恒指維持約300點跌幅　快狗打車續上揚　彈升逾6%｜持續更新

美國股市跌勢未止，其中納指連跌第7個交易日，與美國最新經濟數據較理想，引發市場人士對美國聯儲局會繼續保持較鷹派的利率策略。消息亦促使美元處於強勢，美匯指數企穩110，日圓兌美元更失守143，為1998年8月以來首次，今早日股早段亦下挫逾1%。



【11:10】

港股維持約300點跌幅，恒指最新報18903點，跌299點，國指最新報6464點，跌91點，科指跌91點，報3975點。

快狗打車（2246）升勢未止，曾高見8.29元，最新報7.68元，升6.2%。

【09:50】

港股跌勢擴大至逾300點，恒指最新報18899點，跌303點，科指報3977點，跌88點，國指最新報6460點，跌95點。

百度（9888）最新報132.3元，跌3.8%。

比亞迪（1211）最新報218元，跌1.3%，吉利（0175）跌1.2%。

【09:25】

恒指低開286點，報18915點，國指低開98點，報6456點，科指報3988點，低開78點。

騰訊（0700）低開1.6%，報309.2元，阿里（9988）低開2.2%，美團（3690）低開1.7%。

滙豐（0005）低開1.2%，港交所（0388）低開0.7%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）低開1.2%。