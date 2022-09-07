ESG｜中國ESG基金資產增至500億美元　投資於煤炭白酒及國防行業

在中國國家主席習近平的淨零承諾推動下，ESG相關的投資組合數量也呈爆炸式增長。據《彭博》數據，在過去20個月中，這些新基金中至少有112隻新基金推出，幾乎是過去4年首次推出的總和的3倍。

富達國際的一項調查並顯示，與亞洲其他主要市場的人相比，中國的散戶投資者對這類基金表現出更大的興趣。自2021年初以來，管理的資產翻了一番，達到約500億美元。

投資於煤炭及鋼鐵行業

中國資產管理經理們所定義的ESG與北京的政策密切相關，包括2060年淨零排放目標以及能源安全、農村就業和扶貧。《彭博》數據顯示，在中國註冊的170多家ESG基金中，約 15%投資於煤炭公司，這是迄今為止中國最大的溫室氣體排放源。超過60%的公司持有鋼鐵行業的股份，該行業是該國煤炭的大量消費國。

同時，中國酒業巨頭貴州茅台（上海﹕600519）憑藉其農村就業舉措，成為滬深300ESG 領導者指數的主要持股之一，該指數追踪了ESG評級最高的100家滬深上市公司。中國神華能源（1088）78%的收入來自煤炭開採，它是另一個最大的控股公司，因為它正在生產一些可再生能源並提高能源安全。

另外，大約10%的中國ESG基金還持有杭州海康威視數字技術有限公司，這是一家因涉嫌侵犯新疆穆斯林少數民族的人權而受到美國貿易制裁的監控技術公司。該公司一直否認指控。

海康威視亦為基金垂青

兩年前，習近平宣布中國將在2060年實現碳中和，一年後其在官方議程，大型國家基金開始要求與這些事項相吻合的投資。晨星公司ESG分析師Boya Wang表示，政府必然會對ESG產生自己的解釋，因為他們希望確保它不會與國家的國家經濟戰略相衝突。而在北京的共同繁榮概念的推動下，社會不平等和當地失業問題是首要議程。

全球公司也加入了這一行列， Axa SA和摩根士丹利正在與其合資夥伴共同推出新的ESG 基金，在不到兩年的時間內增加了近20億元人民幣（2.9 億美元）的總資產。