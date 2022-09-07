新股市吹淡風　德勤再削港全年IPO集資額預測 降至1100億元

本港新股市場上半年趨淡靜，全球集資排名更跌至第九位，幸好第三季新股上市速度加快，且憑藉著兩隻超大型新股，集資排名已攀升至第四位。



德勤中國發佈今年前三季度新股市場回顧及展望，指出今年前三季本港有47隻新股上市，集資547億元，8月、8月新股上市速度加快，憑藉著中國中免（1880）及天齊鋰業（9696），集資排名升至第四位。

不過，相較去年同期，德勤中國稱，融資規模仍縮小，接近五成的新股以下限定價，按年增29%，僅4隻新股以上限定價，而新股數量、融資總額亦分別按年跌36%及81%。

市況低迷 新股投資者整體損手

德勤中國表示，由於市況低迷，今年前8個月，有148宗上市申請，按年跌39%。另外，獲港交所原則上批准，但並未於申請有效期內上市的個案大增1.75倍至44宗。

以上市數量及融資額來看，德勤中國指出，今年前三季，海外企業申請來港上市的個案大減，內地企業仍主導本港新股市場，佔比達到89%；以整體新股首日平均回報率分析，新股平均首掛回報率下跌至-0.11%，遠低於去年同期的21.35%。

再削全年新股集資額預測

德勤中國早在6月時將本港今年新股集資額由年初時預測的3,300億港元、大幅削減約五成至1,600至1,800億元，現時將融資額再削至不少於1,100億元，料全年將有70隻新股上市。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興指出，更多中概股回流香港，現時超過140宗上市申請個案，預計在今年年底，香港在全球最大新股融資地的位置或會進一步提升至第三位。

中美審計協議短期舒緩中概股退市壓力

對於中美審計底稿風波，歐振興認為，地緣政治問題不是一朝一夕的事，目前中美雙方達成初步協議，短期內舒緩中概股的退市壓力，但仍要觀察未來中概股能否符合美國的其他審計要求。

他續稱，美國措施對中企影響有限，隨著內地和亞洲國家推出不同的經濟刺激措施，相信足以帶動整體市場發展。