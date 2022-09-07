恒指近半年首穿萬九大關　人民幣險破七　專家：淡倉早「紮好馬」

美元強勢再突破逾20年高，亞洲貨幣爭相貶值，人民幣跌至6.99，逼近「七算」，亞洲股市今日全線向下，港股恒指失守一萬九大關，是今年3月以來首次。分析指港股尋底之旅正式展開，下一步勢將考驗18200點的關鍵位，是俄烏戰爭爆發以來的低位，最差見17500點。



今次港股跌勢擴至國際金融股，匯豐（5）及友邦（1299）亦分別挫近3%，（資料圖片）

ATMJ以外 匯豐友邦亦受壓

環球匯市一片狼藉，港股今日終於失守萬九關重要支持，藍籌股中跌幅最大的板塊，除了是跌市常客的「ATMJ」，即阿里（9988）、騰訊（700）、美團（3690）及京東（9618）等中資科網龍頭，今次跌勢亦擴至國際金融股，匯豐（0005）及友邦（1299）亦分別挫近3%，兩股合共拖累恒指下挫近100點。

專家分析港股跌浪，全因環球投資者「Risk off」，為避風險選擇逃離股市，轉而買入美元和美債等較安全的資產，令美元升至逾20年最強，亞洲貨幣全面下挫。

日本內閣官房長官松野博一表示，對日圓近期快速單邊波動感到擔憂，如繼續波動日本將需要採取必要行動。言論被視為日本官員迄今對干預市場發出的最強烈訊號。（資料圖片）

亞洲貨幣爭貶值 日圓穿143 人民幣逼近「七算」

亞洲貨幣爭貶值，無論是人民幣、日圓以及韓元，皆齊步跌至關鍵低位。論跌幅最急的，仍是日圓「一馬當先」，屢創自1998年8月以來新低。日前日圓失守140關後，跌勢加劇，今日並一度跌穿144，低見144.38，每百日圓兌港元曾低見5.437，最新報5.454。日本內閣官房長官松野博一表示，對日圓近期快速單邊波動感到擔憂，如繼續波動日本將需要採取必要行動。言論被視為日本官員迄今對干預市場發出的最強烈訊號。

中國進出口增長 全遜預期

人民幣兌美元跌破6.99關口，距離「破七」僅一步之遙，最低報6.9917，日內跌超200點。中國經濟今年下行壓力急增，出入口本來已經是唯一優勢，不過，今早中國海關總署公佈的8月進出口增長、以及貿易順差，全數差過市場預期。以美元計價的貨物貿易數據，出口按年增長7.1%，低過預期的增長13%；進口按年增長0.3%，亦低過預期的增長1.1%。貿易順差方面，市場原先預期達927億美元，不過最終數據為不足800億美元，僅793.9億美元。

中國經濟今年下行壓力急增，出入口本來已經是唯一優勢，不過，今早中國海關總署公佈的8月進出口增長、以及貿易順差，全數差過市場預期。（資料圖片）

輝立黃瑋傑：恒指若失守18200點 下一步看17500點

輝立證券及輝立資本管理董事黃瑋傑接受訪問時表示，美元強勢創逾20年高，反映市場「Risk off」，首先美股方面，科技股主導的納指已經連跌七日。恒指沽壓急升，相信會下試今年3月的低位18200點；下一步重大支持位要看17500至17600點。

第一上海葉尚志：短線尋底格難改

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時指出，現時全球經濟皆失去增長動力，宏觀環境比今年3月時更差，主因環球央行進取加息，令到債券市場出現大跌市，美債息抽高，超長期的30年期債息創出八年來最高。

「資金沽出美債美股，逃到金融市場的最底層，即是美元，反映投資者避險心態極重」留意到早前的恒指淡倉早已部署好，「紮好馬步」，短線尋底格難扭轉。

第一上海首席策略師葉尚志指出，留意到早前的恒指淡倉早已部署好，「紮好馬步」，短線尋底格難扭轉。（龔嘉盛攝）

參考大市沽空數據，在過去七個交易日之中，恒指沽空比率有六日皆突破20%，當中更有三日沽空比率升至超過26%。

參考恒指歷年波幅助「估底」

恒指去年早已跌至「全球最殘」，今次再度失守萬九大關，投資者難免心灰意冷。不過，參考恒指歷年波幅，或許能助投資者「估底」。葉尚志指出，多年來恒指波幅約為每年七千點至八千點，僅在2008年10月美國「雷曼」次按風暴之時，恒指一年波幅超過一萬點。

今年恒指高位，是今次初的25000點水平，據此量度下，年內低位相信會是17000至18000點左右。