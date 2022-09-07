金發局︰本港有望明年成全球最大跨境財富管理中心

金發局發表題為《鞏固香港作為亞洲優秀私人財富管理樞紐的地位》的研究報告，旨在促進香港私人財富管理行業的進一步發展，就五大範疇提出相關政策建議。

報告分別就認識你的客戶(KYC)、專業投資者制度、合適性框架、稅務制度及教育及人才發展等五大範疇提出相關政策建議，包括 調整金融服務業應對打擊洗錢、合適性及專業投資者相關 KYC 制度的一致性；引人熟悉投資技巧的專業投資者分類及較高門檻的資產測試，並允許客戶在自願同意的基礎上豁免提供合理適當建議的責任；檢視現時合適性規定框架及為客戶提供合理適當建議的責任；引入有利私人財富管理行業的稅收待遇，打造更具競爭力的投資環境；以及透過行業及學界通力合作培育人才 。

金發局主席李律仁表示，香港私人財富管理行業即使面對環球經濟壓力及新冠疫情帶來的影響，仍能夠在過去幾年表現保持強健。香港有望在2023年超越瑞士成為按資產管理規模計算全球最大的跨境財富管理中心。

他又稱，2021年私人財富管理業務的總資產管理規模，繼續佔香港整體資產及財富管理業務約三分之一。為確保行業穩健發展及把握未來發展機遇，香港必需繼續提升現有制度，以進一步鞏固香港作為國際金融中心的定位。