證監會裁定盧衍溢須以每股0.069元　向太陽城餘下股東提全購

證監會指出收購及合併委員會裁定，Major Success Group Limited就太陽城（1383）股份作出全面要約的適當價格，應為每股太陽城股份0.069元。該價格相當於Major Success向Champion Trade Group Limited收購太陽城的控股權和其他抵押資產所支付的總代價，除以Major Success收購的太陽城股份總數所得的數字。

Champion Trade獲轉讓由第三方向Star Soul Investments Limited提供的逾期貸款，而太陽城股份構成該貸款的抵押資產的一部分。緊隨在轉讓之後，Champion Trade將太陽城股份出售予Major Success，因而觸發了強制全面要約責任。Star Soul由太陽城前主席兼前執行董事周焯華擁有。Major Success和Champion Trade由太陽城執行董事盧衍溢擁有。

早前盧衍溢以每股0.0029元，向其他股東提出全購。即收購及合併委員會裁定的作價，為盧衍溢出價高出22.8倍。

委員會認為，該交易涉及清償周綽華在該貸款下的債務，對作為股東的周綽華而言屬優惠條件，以致該交易構成了《收購守則》下的特別交易。鑑於周綽華所獲得的利益可予量化，故此有關利益應擴展至太陽城所有其他股東。

Major Success的顧問在2022年5月16日向收購執行人員，提交了一份有關要約確實意圖的公布草擬本供其審閱，收購執行人員對如何釐定要約價表示關注，而且當中牽涉特別罕見、事關重大或難於處理的爭論要點，故將個案轉介委員會處理。委員會遂於2022年8月11日開會考慮有關事宜。