恒指半日跌74點　騰訊挫逾2%　地產股逆市揚新世界升2%｜持續更新

美國聯儲局公布最新一份褐皮書，反映出未來一年通脹增速有放緩跡象，消息對美股帶來支持，道指於周三（7日）勁升逾400點，納指則升逾2%。今早亞太區股市亦承接美股升勢，其中日股彈升逾400點，台灣及韓國股市皆上揚。另一方面油價大幅下跌，主要反映出市場人士對需求轉弱的憂慮。



【12:09】

港股未能承接外圍升勢，半日跌74點。

恒指中午收市報18969點，跌74點，國指跌25點，報6487點，科指升1點，報4015點。

地產股逆市上揚，新世界（0017）升2.2%，報26.1元，即將公布全年業績的新地（0016），升1%，長實（1113）升0.6%。

科技股方面，阿里（9988）升1.3%，報88.5元，騰訊（0700）則跌2.4%，報304.2元，美團（3690）升1%。

銀行股方面，滙豐（0005）跌0.8%，報47.4元。

車股方面，比亞迪（1211）半日跌1.4%，報219.8元。

【09:44】

東亞銀行（0023）昨日宣布派發特別息，每股48仙，今早股價明顯上揚，最新報9.99元，升3.3%。

其他銀行股方面，滙豐（0005）跌0.7%，恒生（0011）升不足0.1%。

手機設備股方面，高偉電子（1415）升4.7%，舜宇（2382）升1.8%，信利（0732）飆8.5%。

恒指跌幅略為擴大，最新報18983點，跌60點，國指跌15點，報6498點，科指升8點，報4022點。

【09:25】

恒指最新報19043點，接近平開，國指高開5點，報6518點，科指高開17點，報4031點。

油價回落，中海油（0883）低開1.5%，中石油（0857）低開1.9%。油田服務股偏軟，最新報8.55元，跌0.9%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.3%，騰訊（0700）最新報306.8元，低開1.5%，美團（3690）高開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%。