恒指升幅擴大至逾400點　內房股彈升　中升揚5%｜持續更新

美國聯儲局主席鮑威爾明言會繼續加息，曾觸及道指下挫逾200點，惟其後股市回升，道連升兩日。亞太區股市今早亦上揚，其中日本股市升逾百點。



【11:50】

恒指最新報19313點，升458點，國指升170點，報6607點，科指升4073點，升99點。

龍湖（0960）升5.3%，潤地（1109）升5.1%。

中升（0881）升5%。

【11:09】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報19295點，升440點，國指最新報6603點，升167點，科指最新報4077點，升103點。

碧桂園（2007）飆升10%，報2.42元；碧桂園服務（6098）升近8%。

【09:49】

恒指升幅擴大，最新報19070點，升215點，國指升79點，報6516點，科指升31點，報4005點。

碧桂園系回升，碧桂園（2007）升4.5%，報2.3元；碧桂園服務（6098）最新報15.2元，升5%。

醫藥股亦上揚，翰森（3692）升2.1%，報13.44元，藥明生物（2269）升1.8%，報64.1元。

昨日已公布全年業績的新地（0016）升1.2%，報95.15元。

騰訊（0700）反彈，最新報304.6元，升0.9%。

【09:25】

恒指最新報18893點，高開39點，國指最新報6452點，高開15點，科指最新報3979點，高開5點。