港股升幅曾擴大至逾500點　藥明生物揚逾5%｜持續更新

美國聯儲局主席鮑威爾明言會繼續加息，曾觸及道指下挫逾200點，惟其後股市回升，道連升兩日。亞太區股市今早亦上揚，其中日本股市升逾百點。



【14:26】

港股曾升逾500點，最新報19352點，升497點，國指最新報6627點，升191點，科指最新報4084點，升110點。

藥明生物（2269）升5.2%，報66.25元。

【13:37】

港股升幅午後維持逾400點。恒指最新報19309點，升455點，國指最新報6609點，升172點，科指最新報4073點，升99點。

內房股上揚，碧桂園（2007）升14.1%，龍湖（0960）升6.3%。

【12:25】

港股半日勁升近500點，收復19300點，其中內房及物管股表現相當突出。

恒指中午收市報19432點，升488點，國指升6620點，報184點，科指升109點，報4083點，成交額為513.9億元。

內房股造好，碧桂園（2007）升14.1%，報2.51元，龍湖（0960）升6.3%，中海外（0688）升4.3%，潤地（1109）升5.1%。

管股亦有好表現，碧桂園服務（6098）升9.9%，報15.92元，融創服務（1516）抽升17.3%，合景悠活（3913）升5.2%，雅生活（3319）升6.7%。

汽車銷售商中升（0881）今日上揚，半日升4.8%，報35.8元。

科技股方面，阿里（9988）升3.2%，報89.95元，騰訊（0700）升1.7%，美團（3690）升5.2%，報180.5億元。

金融股方面，港交所（0388）升3.3%，報312元，滙豐（0005）升1.5%。

【11:50】

恒指最新報19313點，升458點，國指升170點，報6607點，科指升4073點，升99點。

龍湖（0960）升5.3%，潤地（1109）升5.1%。

中升（0881）升5%。

【11:09】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報19295點，升440點，國指最新報6603點，升167點，科指最新報4077點，升103點。

碧桂園（2007）飆升10%，報2.42元；碧桂園服務（6098）升近8%。

【09:49】

恒指升幅擴大，最新報19070點，升215點，國指升79點，報6516點，科指升31點，報4005點。

碧桂園系回升，碧桂園（2007）升4.5%，報2.3元；碧桂園服務（6098）最新報15.2元，升5%。

醫藥股亦上揚，翰森（3692）升2.1%，報13.44元，藥明生物（2269）升1.8%，報64.1元。

昨日已公布全年業績的新地（0016）升1.2%，報95.15元。

騰訊（0700）反彈，最新報304.6元，升0.9%。

【09:25】

恒指最新報18893點，高開39點，國指最新報6452點，高開15點，科指最新報3979點，高開5點。