歐盟冀銀行為能源企業提供流動性　歐央行行長拒絕　稱屬歐盟責任

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，歐俄之間爭拗不斷升溫，並觸發能源價格高企，致全球多國通脹攀升，歐元區便為其中一個受到衝擊的經濟體。歐盟能源部長在布魯塞爾舉行緊急會議，商討歐洲能源危機。與會官員反對僅對從俄羅斯入口的天然氣價格設定上限，並促請歐洲議會制定措施，在不影響供應下降低天然氣價格。官員亦希望限制能源企業的盈利，及部份企業被追討保證金情況下，為能源市場提供流動性。



歐洲央行行長拉加德於布拉格指出，歐央行當然會隨著準備向銀行提供流動性，惟拒向能源企業提供支持，認為這屬歐盟政府責任。

歐央行傳促銀行評估斷氣對業務影響

據外電報道，歐洲央行正加緊向銀行了解，就能源市場及企業流動性枯竭時作應對準備的情況。消息指出歐洲央行在8月時致函予銀行，要求評估俄國斷氣對業務的影響。銀行於9月中作回應，並於月底時再溝通。

隨著能源危機升級，銀行面對損失壓力加大，或對銀行恢復派息進度帶來影響。監管機構正敦促銀行要有足夠準備金，以應對違約。

芬蘭及瑞典為電企提供能源企業提供動性

能源價格持續處於高位徘徊，對從事下游業務的能源企業帶來流動性壓力。為助電企度過財政困難，瑞典與芬蘭於4日分別宣布，向電企提供數以十億計流動性融資。

圖為芬蘭總理馬林。（Facebook@MarinSanna）

其中，芬蘭政府擬向電力企業提供100億歐元的債務擔保，而瑞典政府則提供2,500億瑞典克朗擔保。

芬蘭經濟部長Mika Lintila表示，此舉是為了防止能源行業出現雷曼破產式的危機。該國總理馬林（Sanna Marin）稱則，行動是最後一個融資方案，防電企破產。

芬蘭國營電力公司讚揚芬蘭與瑞典政府決定，稱對公司可如常運作十分關鍵。