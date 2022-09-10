官媒發文﹕內地有信心及條件保持人民幣匯率穩定

內地官方媒體《經濟日報》刊登文章，指出內地有信心及條件繼續保持人民幣匯率在合理均衡水平的基本穩定，人民幣匯率短期波動不會改變平穩運行格局，決定匯率走勢的根本因素是自身宏觀基本面及市場基礎。

文章指出內地經濟韌性強，長期向好發展態勢不變，國際收支結構穩健，經常賬戶保持合理規模順差，人民幣資產具有長期投資價值，有關種種均為人民幣匯率基本穩定提供支持。同時指出匯改以來，內地匯率市場化程度明顯提高，外匯市場韌性不斷增強。

外匯市場成熟度不斷提高

該文指出，市場主體對於人民幣滙率有升有跌、雙向波動適應性和承受力都有所增強，外滙市場成熟度不斷提升，內地有基礎有條件適應外部的政策調整；未來人民幣滙率仍將呈現雙向波動格局，將繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。

文章還提到，在人民幣滙率連續出現較快波動時，監管部門及時採取合適的政策工具和宏觀審慎工具，有助於穩定市場預期和信心。並指下調外滙存準率，是向單邊押注人民幣升貶值的市場參與者釋放出清晰的政策訊號，表明貨幣主管部門有豐富的經驗和政策工具，有能力採取相應措施，保持人民幣滙率基本穩定。