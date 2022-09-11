英女王逝世　感悟生命影響生命　職場人生皆如是｜知薇

仿佛會永恒存在的英女王伊麗莎白二世，在2022年9月8日以96歲高齡離開了這個世界。為這位一本正經又可親可愛的老太太哀悼之餘，也引發了知薇再次思考生活與工作真正意義所在。

記得爺爺奶奶去世時，來幫忙治喪和哀悼的人排長龍。其中一半的人我都不認識，他們前前後後地張羅、低頭不語地告別，也沒有傷心的樣子。多年過去，父母退休後，外公追悼會的來賓量不再那麽誇張，卻有不少人連夜從外地趕來，哭腫雙眼感謝外公曾給予的支持幫助，作最後的道別。若多年前經歷的，是「天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往」；那麽，當年見證的，就是「人生的終極意義在於你用生命影響過多少生命 (How many lives you have touched) 」。

這感悟，不僅適用於生活，更可貫徹在工作中，尤其當你有類似的好上司做榜樣之後。曾幾何時，知薇在經歷了職場「銅人巷」和「被PUA」之路後，遇到了一位當時自己極需的好老闆，他著重於正向鼓勵和啟發下屬，而非項目任務的執行指導上。收到老板正面的能量和心理暗示，我信心和潛力的小宇宙爆發，自然能盡心盡力把事情辦好。一番成長和人事變動後，知薇三生有幸，又遇到一個合拍的好上司，他形容自己是團隊賽車的潤滑油，為我們保駕護航、清除成事的障礙。他看重賦權和coach下屬，在讓出舞臺C位的同時，他還在幕後全力指導和支持。已具備技能基礎和一定領導力的知薇，在這位上司的empowerment下，取得飛速成長。

親身的經歷和對比，令知薇明白，能給出別人需要、讓下屬發光、支持團隊成事的都是好上司——在職場中傳承職業和管理技能，真正用生命正向影響生命。用組織管理大師許林芳的話說：「優秀的管理者把自己看成一個助燃劑」，他們能有針對性地帶領各類員工：

1.自燃型員工：具備成長性思維，上進自律，著重成長，善於自我復盤。對於這類員工，好的管理者會提供發揮的機會空間，不成為滅火器，不因缺乏安全感或忌才，而不給這類員工施展的機會。

2.可燃型員工：通常偏年輕，缺乏長期主義視角，著重眼前利益，拿一份錢做一份事。對於這類員工，優秀的管理者會用自身他人的成功經歷，點醒啟發，令其明白：工作成果屬於公司，得到的能力經驗則屬於自己；並在員工取得進步時，給予相應的認可和激勵。

3.阻燃型員工：通常「天然呆」或「老油條」，短視的價值觀根深蒂固，全然的打工仔思維，就怕多做多吃虧，任何啟發和鼓勵都無效。對於這類員工，在不觸及公司底線、對團隊無負面影響的前提下，好的管理者會由得他們做自己、做本職工作，拿多少工資交多少貨。

管理，是激發人的善行。這個世上，沒有無能的下屬，只有無能的上司。用激勵代替打壓進行管理，被證明更有效，是在職場正向影響生命的秘訣。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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