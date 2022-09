英女王逝世　感悟生命影響生命　職場人生皆如是｜知薇

仿佛會永恒存在的英女王伊麗莎白二世,在2022年9月8日以96歲高齡離開了這個世界。為這位一本正經又可親可愛的老太太哀悼之餘,也引發了知薇再次思考生活與工作真正意義所在。

記得爺爺奶奶去世時,來幫忙治喪和哀悼的人排長龍。其中一半的人我都不認識,他們前前後後地張羅、低頭不語地告別,也沒有傷心的樣子。多年過去,父母退休後,外公追悼會的來賓量不再那麽誇張,卻有不少人連夜從外地趕來,哭腫雙眼感謝外公曾給予的支持幫助,作最後的道別。若多年前經歷的,是「天下熙熙,皆為利來;天下攘攘,皆為利往」;那麽,當年見證的,就是「人生的終極意義在於你用生命影響過多少生命 (How many lives you have touched) 」。

這感悟,不僅適用於生活,更可貫徹在工作中,尤其當你有類似的好上司做榜樣之後。曾幾何時,知薇在經歷了職場「銅人巷」和「被PUA」之路後,遇到了一位當時自己極需的好老闆,他著重於正向鼓勵和啟發下屬,而非項目任務的執行指導上。收到老板正面的能量和心理暗示,我信心和潛力的小宇宙爆發,自然能盡心盡力把事情辦好。一番成長和人事變動後,知薇三生有幸,又遇到一個合拍的好上司,他形容自己是團隊賽車的潤滑油,為我們保駕護航、清除成事的障礙。他看重賦權和coach下屬,在讓出舞臺C位的同時,他還在幕後全力指導和支持。已具備技能基礎和一定領導力的知薇,在這位上司的empowerment下,取得飛速成長。

親身的經歷和對比,令知薇明白,能給出別人需要、讓下屬發光、支持團隊成事的都是好上司——在職場中傳承職業和管理技能,真正用生命正向影響生命。用組織管理大師許林芳的話說:「優秀的管理者把自己看成一個助燃劑」,他們能有針對性地帶領各類員工:

1.自燃型員工:具備成長性思維,上進自律,著重成長,善於自我復盤。對於這類員工,好的管理者會提供發揮的機會空間,不成為滅火器,不因缺乏安全感或忌才,而不給這類員工施展的機會。

2.可燃型員工:通常偏年輕,缺乏長期主義視角,著重眼前利益,拿一份錢做一份事。對於這類員工,優秀的管理者會用自身他人的成功經歷,點醒啟發,令其明白:工作成果屬於公司,得到的能力經驗則屬於自己;並在員工取得進步時,給予相應的認可和激勵。

3.阻燃型員工:通常「天然呆」或「老油條」,短視的價值觀根深蒂固,全然的打工仔思維,就怕多做多吃虧,任何啟發和鼓勵都無效。對於這類員工,在不觸及公司底線、對團隊無負面影響的前提下,好的管理者會由得他們做自己、做本職工作,拿多少工資交多少貨。

管理,是激發人的善行。這個世上,沒有無能的下屬,只有無能的上司。用激勵代替打壓進行管理,被證明更有效,是在職場正向影響生命的秘訣。

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。