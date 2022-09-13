恒指半日升79點　阿里及滙豐升約2%　藥明生物瀉逾18%｜持續更新

美國居民對未來通脹預期再次降溫，帶動美國股市延續升勢，其中道指曾高見32500點，收市升229點，對息口較敏感的納指，升幅更明顯高於道指。今早亞太區股市普遍承接美股升勢，其中韓股升逾2%。另一方面美匯指數回落至108邊緣，帶動原油價格上揚。



【12:28】

港股半日高收，曾一度迫近19500點，不過生物醫藥股表現疲弱，藥明生物（2269）瀉18.7%，成為今早表現最差藍籌股。

恒指最新報19441點，升79點，國指升46點，報6674點，科指升18點，報4096點，成交額為530億元。

不過並非所有生物醫藥股皆向下，再鼎醫藥（9688）升15%，中午收市報41.9。

科技股方面，阿里（9988）升2.4%，報91.95元，美團（3690）升0.4%，京東（9618）則逆市下跌，半日報238.8元，跌1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報48.9元，升1.8%；渣打（2888）升3%。

【11:19】

蔚來（9866）指出截至上周六（10日），換電站總數已超過1,100座，計劃至年底時換電站增至1,300座，在2025年時在全球擁有4,000座換電站。

公司亦獲得德銀唱好，預料ET5車型可迅速成為最暢銷的高端電動車，又指出以蔚來為內地電動車股「首選」，維持「買入」評級，並予蔚來美股目標價39美元。

受到有關消息刺激，蔚來今早曾高見174元，最新報168.5元，升17%。

【10:14】

生物醫藥股今早表現相當大差別，樂普生物（2157）瀉37%，藍籌股藥明生物（2269）挫17.2%。不過永泰生物（6978）升67.1%，再鼎醫藥（9688）升14.1%。

港股方面，恒指升28點，報19390點，國指升18點，報6647點，科指升3點，報4081點。

【09:25】

恒指最新報19404點，高開42點，國指高開19點，報6647點，科指高開27點，報4104點。

阿里（9988）高開2.2%，報91.8元，騰訊（0700）高開0.5%，美團（3690）高開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）高開2%，渣打（2888）高開2.8%，港交所（0388）則低開0.6%。