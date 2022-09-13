合景交換今年9月及明年9月到期票據建議　均9成本金持有人同意

合景泰富（1813）早前宣布擬交換票據。公司指出交換要約及同意徵求於2022年9月9日下午四時正（倫敦時間）屆滿。公司謹此知會合資格持有人，於交換屆滿期限，836,764,000美元（佔發行在外2022年9月票據本金總額約92.97%）及636,469,000美元（佔發行在外2023年9月票據本金總額約90.92%）已分別根據交換要約及同意徵求有效提交作交換並獲接納。

在交換要約及同意徵求之條件獲達成或豁免的情況下，公司將根據交換要約於2022年票據結算日期（即於2022年9月14日或前後）發行本金額為794,925,800美元之2024年1月新票據。除非根據其條款提早贖回，否則2024年1月新票據將按年利率6%計息、分期支付，並於2024年1月14日或前後到期。在交換要約及同意徵求之條件（包括但不限於發改委批准條件）獲達成或豁免的情況下，公司將根據交換要約於2023年票據結算日期（即於2022年9月30日或前後）發行本金額為636,469,000美元之2024年8月新票據。除非根據其條款提早贖回，否則2024年8月新票據將按年利率7.875%計息、分期支付，並於2024年8月30日或前後到期。

就有同時同意徵求結果方面，公司有關交換各個及各系列的票據建議豁免及建議修訂，已獲所需同意，待同時同意徵求條件達成或豁免後，公司及附屬公取司擔保人擬於切實可行情況下，盡快與相關同意票據受託人，就同意票據契約簽立補充契約，以落實建議修訂。

公司待同時同意徵求完成並達成支付同意費的條件（載於同意徵求聲明）後，目前預期任何到期的同意費將於2022年9月14日或前後支付。