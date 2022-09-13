GEM板德斯炒主席　公司指對方欠領導能力　換人可讓業務重回正軌

德斯控股（8437）於上周四（8日）發出公告，已免除Loh Teck Hiong主席及提名委員會主席職務，自今年8月23日生效，並於上周三（7日）起被免除合規人員及其中一名授權代表職務。何偉清於8月23日及上周三，成為該公司主席及合規人員。公司於上周五（9日）晚發公告，補充免除Loh Teck Hiong主席職務的理由。

公司指出鑑於Loh Teck Hiong缺乏領導能力，公司自2020年起持續蒙受龐大虧損。董事會大部分董事相信，公司業務策略需要改變。因此，彼等相信目前為更換董事會主席的適當時機，並預期新任董事會主席可帶領公司重回正軌。

公司又指出Loh Teck Hiong與董事會大部分董事存在重大意見分歧：（i） Loh Teck Hiong試圖通過聲稱已有一宗針對何偉清董事的警方案件報告的方式首先要求免除何偉清的董事資格；（ii）經營理念；（iii）公司業務擴展策略及方向；及（iv）最近籌集資金的用途及分配。

公司指出鑑於上文所述，董事會認為免除Loh Teck Hiong的董事會主席職務不會對本公司及其附屬公司的營運造成任何重大不利影響，並認為上述免除Loh Teck Hiong職務符合公司及股東的整體利益。

該公司自8月23日起停牌。