美國8月份通脹按年升8.3%超預期　道指挫逾900點｜持續更新

即使汽油價格大幅下跌，美國通脹仍高於市場預期。



【00:09】歐洲三大股市收市跌超過1%，倫敦富時指數跌1.17%；巴黎CAC指數跌1.39%；德國DAX指數跌1.59%。

【23:47】道指跌超過900點，跌幅2.8%；標普500指數跌3.2%；納指下挫4.1%。Facebook母公司Meta股價跌7.9%，標普500指數中有超過490隻股份都表現向下。

【22：35】道指跌逾800點

美股三大指數跌幅持續擴大。道指跌逾800點，跌幅近2.5%；標準普爾500指數下跌 2.8%；納指跌近3.5%。

【21：31】美股三大指數急挫

美國通脹數據持續升溫，市場擔心美聯儲會大幅加息，三大指數急挫。

道指開市跌515點，跌幅 1.6%；標準普爾500指數下跌 2%；納指跌逾2.5%。

【20：50】道指期貨跌逾400點

據美國勞工統計數據，8月份消費物價指數（CPI）按年升8.3%，高過市場期的8.1%，惟仍低過前一個月份的8.5%；撇除能源及食品價格，核心CPI按月上升0.6%，按年升6.3%，同樣高過預期。

市場擔心通脹率持續高企下，美國聯儲局或採取更進取的加息步伐，美國國債收益率飆升，10年期美國國債收益率飆升7個基點，報3.43厘；30年期國債收益率上漲 約4個基點，至3.55%。

受數據拖累，道指期貨跌逾400點或1.3%；標準普爾500指數期貨跌1.7%；納指期貨跌2.3%。