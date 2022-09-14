恒指承外圍跌勢低開393點　ATM悉數向下　 滙豐跌2.5%｜持續更新

美國8月份通脹按年升8.3%，比預期高，再次燃起美聯儲狠加息的擔憂，道指收市插1276點或3.94%，納指更大瀉5.16%！



【09:27】港股低開393點

外圍股市下挫，港股亦受到波及，恒指今早低開393點，最新報18933點，國指今早低開144點，報6488點，科指最新報3965點，低開104點。

阿里（9988）低開3.7%，報87.8元，騰訊（0700）低開1.4%，美團（3690）低開2.6%。

滙豐（0005）低開2.5%，友邦（1299）低開1%，東亞（0023）低開1.6%。

藥明生物（2269）未止跌，低開3.3%。

地產股方面，新地（0016）低開0.6%，報95.95元。

【08:42】美匯曾迫近110

美國上月通脹超出預期，引發投資者對美國聯儲局繼續大幅加息預期，帶動美匯指數上揚，最高見109.97，最新後109.88，升0.05%。

英鎊兌美元最新報1.15，升0.07%，歐元兌美元升0.06%，最新報0.9976，美元兌日圓跌0.05%，最新報144.51，澳元兌美元最新報最新報0.6737，升0.1%。

【08:10】日股挫近800點

日經225指數開市下跌770.63點或2.69%，報27844.0點；韓國KOSPI指數開市下跌59.07點或2.41%，報2390.47點。

兩大指數現分別挫2.85%及2.57%。