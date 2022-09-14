滬深股市低收　日股全日瀉近800點　恒指跌446點｜持續更新

美國8月份通脹按年升8.3%，比預期高，再次燃起美聯儲狠加息的擔憂，道指收市插1276點或3.94%，納指更大瀉5.16%！



【15:12】恒指跌幅略收窄至446點

內地股市低收，上證收市報3237點，跌26點，深成指數收市報11774點，跌148點，滬深300指數收市報4065點，跌45點，創業板收市報2503點，跌46點。

亞太區股市方面，日股跌796點，報27818點，台灣股市收市報14658點，跌236點，韓股跌38點，報2411點。

港股方面，恒指報18880點，跌446點，國指跌148點，報6484點，科指跌105點，報3964點。

【14:09】港股午後維持逾500點跌幅

港股跌幅午後維持近500點，恒指最新報18827點，跌499點，國指跌165點，報6467點，科指跌121點，報3947點。

安踏（2020）跌4.7%，最新報91.35元，舜宇（2382）最新報99.5元，跌4.4%，農夫山泉（9633）跌33%。

【12:33】港股半日跌近500點

外圍股市表現疲弱，拖累港股大幅低開393點，其後跌幅擴大至逾500點。

恒指收市報18834點，跌492點，國指跌165點，報6467點，科指跌120點，報3948點，成交額為521億元。

創科（0669）挫逾一成，為今早表現最差的藍籌股，中午收市報88.55元。

科技股亦受到沽壓，百度（9888）跌5.4%，阿里（9988）跌4.4%，京東（9618）跌3.9%。

生物醫藥股方面，藥明生物（2269）仍未止跌，最新報51.55元，跌3.5%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報47.55元，跌2.7%，渣打（2888）跌3.2%。

【11:09】京東及阿里跌逾4%

恒指一度挫逾500點，最新報18844點，跌482點，國指最新報6470點，跌162點，科指跌116點，最新報3952點。

創科實業（0669）最新報89.2元，跌9.9%。

京東（9618）﹑百度（9888）及阿里（9988）跌逾4%。

藥明（2269）跌3.9%。

汽車股方面，吉利（0175）及比亞迪（1211）跌3.7%及3.5%。

【09:50】港股跌461點

港股跌幅擴大，恒指最新報18865點，跌461點，國指跌157點，報6476點，科指最新報3953點，跌116點。

科技股紛紛下挫，百度（9888）跌5%，阿里（9988）跌3.7%，京東（9618）跌3.4%。

內房股方面，潤地（1109）跌2.5%，碧桂園（2007）跌2.4%。

內險股方面，國壽（2628）跌1.8%，報11.2元。

【09:27】港股低開393點

外圍股市下挫，港股亦受到波及，恒指今早低開393點，最新報18933點，國指今早低開144點，報6488點，科指最新報3965點，低開104點。

阿里（9988）低開3.7%，報87.8元，騰訊（0700）低開1.4%，美團（3690）低開2.6%。

滙豐（0005）低開2.5%，友邦（1299）低開1%，東亞（0023）低開1.6%。

藥明生物（2269）未止跌，低開3.3%。

地產股方面，新地（0016）低開0.6%，報95.95元。

【08:42】美匯曾迫近110

美國上月通脹超出預期，引發投資者對美國聯儲局繼續大幅加息預期，帶動美匯指數上揚，最高見109.97，最新後109.88，升0.05%。

英鎊兌美元最新報1.15，升0.07%，歐元兌美元升0.06%，最新報0.9976，美元兌日圓跌0.05%，最新報144.51，澳元兌美元最新報最新報0.6737，升0.1%。

【08:10】日股挫近800點

日經225指數開市下跌770.63點或2.69%，報27844.0點；韓國KOSPI指數開市下跌59.07點或2.41%，報2390.47點。

兩大指數現分別挫2.85%及2.57%。