中銀冀今年私人財富客戶數目及AUM　能保持雙位數增幅

中銀香港今年首6個月資產擁有800萬元或以上的私人財富客戶人數按年增長30%，增幅來自本地及跨境包括港漂客戶，該客戶群資產管理規模（AUM）增長14%，主要受到保險產品銷售帶動。

中銀香港個人金融及財富管理部副經理何偉文表示，雖然疫情持續而市場仍有不明朗因素，但7至8月私人財富客戶群人數及資產管理規模增長趨勢持續，全年有信心兩者增幅，均能保持雙位數字增長。現時相較年初市場的商業活動更為頻繁，而跨境客戶也具備增長潛力，預計隨著中港關口流通性增加，能有進一步增長動力。

他又指出，上半年私人財富客戶有近70%的理財交易透過線上渠道進行，當中包括去年下半年推出RM Chat，讓客戶透過手機銀行，隨時聯絡專屬客戶經理及就個別服務進行遙距交易。

該行今日起在該平台推出Investment by Video視頻投資服務，客戶可遙距進行基金投資交易。何偉文預計，私人財富客戶透過線上渠道進行理財交易的佔比，會進一步上升，中銀香港並計劃在視頻平台新增按揭及保險產品。目前有28家分行提供該視頻投資服務，預計今年內覆蓋全線分行。

上半年透過RM Chat 敘造的定期存款金額，較去年底增加超過6成。按揭方面，今年2月推出一對一按揭顧問服務，截止今年6月的成交宗數及金額較推出該服務前增1倍。

何偉文表示，該客戶群由於具備一定資產及投資經驗，會對私人銀行級別的產品具備興趣，故此中銀香港引入私人配售債券及股票掛鉤結構性票據。同時，第三家位於北角的私人財富中心，剛於5月投入服務，未來會計劃進一步擴充。

他透露，中銀香港一直在增聘人手，預計今年客戶經理人數按年將有雙位數字增幅。