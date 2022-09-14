復星﹕「有關監管部門要求摸底復星」屬子虛烏有

昨日有報道指出，內地銀保監要求銀行及部份國企，就復星集團業務往來摸底。復星回應，就9月13日有關境外媒體報道「中國監管部門要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口」一事，復星回應稱，所謂「監管部門要求摸底復星」 純屬子虛烏有。

復星已通過多個渠道向監管機構求證，中國銀保監會未要求商業銀行摸底復星的財務敞口，銀保監部門也未收到任何有關於此的通知。

復星國際（0656）執行總裁、CFO龔平表示，「復星近期看似頻繁的減持和出售是過去幾年堅持投退平衡的財務戰略的延續，動態梳理和優化資產組合，是復星持之以恆的工作，並非僅為了應對目前的市場環境而作為。但是我們也注意到，複雜的外部環境，加大了輿論對集團資產處置的關注度，導致了片面的解讀個別資產處置行為，而忽視了集團資產優化的大原則，即長期動態優化。」

公司又指出，根據8月30日公佈的中期業績，復星旗下健康、快樂、富足、智造四大板塊業務發展展現韌勁，上半年總收入穩健增長，達到828.9億元（人民幣‧下同），按年增長17.7%，企業經營性利潤按年增長35.5%。同時資金面保持穩健，截至報告期末，現金、銀行結餘及定期存款充裕，達1,176.5億元；調整後NAV保持平穩，為每股24.2港元。