恒指收漲83點　19000關得而復失　碧桂園升近9%表現最佳

隔晚美股回穩，但港股ADR仍疲軟，市場關注今晚美國公布美國零售銷售及首次申領失業救濟等數據。恒指黑期跌約3點，報18841點。道指期貨升20點，報31271點。



【16：10】恒指收漲83點

恒生指數報18930點，升83點或0.44%，成交額818.55億元。恒生科技指數收漲0.25%，報3963點。

藍籌股方面，碧桂園（2007）全日升8.7%，報2.62元，成交額達2.66億元，為表現最佳藍籌。其他內房股亦見上漲，富力地產（2777） 亦升8.6%，龍光集團（3380）升8.1%。

物管股亦跟隨走上，旭輝永升服務（1995）升逾7%；佳源服務（1153）同樣升7%。

【15：00】內地股市高開低收

三大指數高開低走，午後繼續走低，滬指失守3200點關口，深證成指更跌2%。個股普遍下跌，兩市超過4,100股見跌幅。

港股升幅受限，19000點關得而復失。碧桂園（2007）盤中曾升逾一成，目前收窄至8.3%；藥明生物（2269）反彈近9%後，升幅收窄至6.3%。

東方海外（0316）跌近半成，暫為表現最差藍籌。

【12：00】港股升86點

恒指半日升87點或0.5%，報18934點，成交451億元。科指升0.2%，報3961點。

內房股造好，碧桂園 （2007） 升逾9%，潤地 （1109）、雅居樂 （3383）、龍光（3383）升超5%，中海外 （0688）升逾4% 。

濠賭股普跌，永利 （1128） 跌6%。藥明系、復星系反彈，藥明生物 （2269） 、復星國際 （0656） 分別升逾6%。

【10：35】港股升86點

港股升86點，報18933點。

內房股升幅擴大，龍光（3383）升近11%，中海外 （0688）升近5% ，雅居樂 （3383） 升逾5%；潤地 （1109） 升逾4%，碧桂園 （2007） 升近一成。

賭股個別發展，永利（1128）跌逾6%，美高梅（2282）、澳博（0880）跌超1%，金沙（1928）跌近2%，銀河（0027）跌0.46%，新濠國際（0200）升0.58%。

澳門博彩特許經營權公開招標於昨日下午（14日）結束，共有7家公司入標競逐6個賭牌，當中包括6家現有營運商，以及曾於2002年有份競投澳門賭牌的馬來西亞雲頂集團相關的GMM股份。

太陽城集團 （1383） 升幅收窄，最新升幅收窄至逾7%，報0.182元。

【09：50】港股升79點

港股升79點，報18926點。

內房股走強，旭輝控股（0884）升近一成，碧桂園（2007）升超8%，龍湖集團（0960）升逾6%，中國海外發展（0688）升近4%，綠城中國（3900）升超5%，萬科企業（2202）、華潤置地（1109）升近4%。

生物製藥股反彈，藥明生物（2269）升超8%，藥明康德（2359）升逾7%、泰格醫藥（3347）升近6%，金斯瑞（1548）升近9%。

【09：20】港股低開13點

港股低開13點，報18833點；科指低開0.34%，報3939點。

阿里巴巴 （9988） 、騰訊 （0700） 分別跌0.2%及0.1%，復星系反彈，復星國際 （0656） 升逾1%，復星醫藥 （2196） 升近2%，

太陽城（1383）今早復牌，高開35.29%，報0.23元，公司由太陽城主席及控股股東盧衍溢以每股0.069元，向太陽城餘下股東提全購。