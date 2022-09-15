港股升不足百點　賭牌有變數濠賭股普跌　永利挫逾6%｜持續更新

隔晚美股回穩，但港股ADR仍疲軟，市場關注今晚美國公布美國零售銷售及首次申領失業救濟等數據。恒指黑期跌約3點，報18841點。道指期貨升20點，報31271點。



【10：35】港股升86點

港股升86點，報18933點。

內房股升幅擴大，龍光（3383）升近11%，中海外 （0688）升近5% ，雅居樂 （3383） 升逾5%；潤地 （1109） 升逾4%；碧桂園 （2007） 升近一成。

賭股個別發展，永利（1128）跌逾6%，美高梅（2282）、澳博（0880）跌超1%，金沙（1928）跌近2%，銀河（0027）跌0.46%，新濠國際（0200）升0.58%。

澳門博彩特許經營權公開招標於昨日下午（14日）結束，共有7家公司入標競逐6個賭牌，當中包括6家現有營運商，以及曾於2002年有份競投澳門賭牌的馬來西亞雲頂集團相關的GMM股份。

太陽城集團 （1383） 升幅收窄，最新升幅收窄至逾7%，報0.182元。

【09：50】港股升79點

港股升79點，報18926點。

內房股走強，旭輝控股（0884）升近一成，碧桂園（2007）升超8%，龍湖集團（0960）升逾6%，中國海外發展（0688）升近4%，綠城中國（3900）升超5%，萬科企業（2202）、華潤置地（1109）升近4%。

生物製藥股反彈，藥明生物（2269）升超8%，藥明康德（2359）升逾7%、泰格醫藥（3347）升近6%，金斯瑞（1548）升近9%。

【09：20】港股低開13點

港股低開13點，報18833點；科指低開0.34%，報3939點。

阿里巴巴 （9988） 、騰訊 （0700） 分別跌0.2%及0.1%，復星系反彈，復星國際 （0656） 升逾1%，復星醫藥 （2196） 升近2%，

太陽城（1383）今早復牌，高開35.29%，報0.23元，公司由太陽城主席及控股股東盧衍溢以每股0.069元，向太陽城餘下股東提全購。