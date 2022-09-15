港股轉升79點　內房股急彈　碧桂園升超8%｜持續更新

隔晚美股回穩，但港股ADR仍疲軟，市場關注今晚美國公布美國零售銷售及首次申領失業救濟等數據。恒指黑期跌約3點，報18841點。道指期貨升20點，報31271點。



【09：50】港股升79點

港股升79點，報18926點。

內房股走強，旭輝控股（0884）升近一成，碧桂園（2007）升超8%，龍湖集團（0960）升逾6%，中國海外發展（0688）升近4%，綠城中國（3900）升超5%，萬科企業（2202）、華潤置地（1109）升近4%。

生物製藥股反彈，藥明生物（2269）升超8%，藥明康德（2359）升逾7%、泰格醫藥（3347）升近6%，金斯瑞（1548）升近9%。

【09：20】港股低開13點

港股低開13點，報18833點；科指低開0.34%，報3939點。

阿里巴巴 （9988） 、騰訊 （0700） 分別跌0.2%及0.1%，復星系反彈，復星國際 （0656） 升逾1%，復星醫藥 （2196） 升近2%，

太陽城（1383）今早復牌，高開35.29%，報0.23元，公司由太陽城主席及控股股東盧衍溢以每股0.069元，向太陽城餘下股東提全購。