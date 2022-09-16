港股低開低收全日跌168點　內房及物管股下挫　碧桂園瀉7.6%

美股再次下跌，道指跌173點。亞太區股市亦受波及，日股早段挫逾300點。不過，匯市及商品市場出現波動，美匯指數回落，同時油價及金價皆回落，其中金價每盎司失守1,700美元。



【16:50】

港股低開低收，並以18800點樓下收市，同時全日成交額增至約1,240億元。

恒指收市報18761點，跌168點，國指收市報6420點，跌88點，科指跌104點，跌104點。

內房股今日紛紛低收，碧桂園（2007）挫7.6%，收市報2.42元，龍湖（0960）跌2.9%，合景泰富（1813）跌1.3%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌2.6%，收市報15.84元，融創服務（1516）跌3.8%，收市報2.53元，雅生活（3319）跌2.7%。

金融股方面，港交所（0388）失守300元，收市報295.6元，跌2.6%，滙豐（0005）升0.4%。

能源股亦低收，中石油（0857）跌2%，中海油（0883）跌2.3%。

【15:06】

內地股市低收，上證收市報3126點，跌73點，深成收市報11261點，跌265點，滬深300指數跌94點，報3932點，創業板收市報2367點，跌56點。

亞太區股市低收，日股收市報27567點，跌308點，台股跌108點，報14561點，韓股跌19點，報2382點。

港股方面，恒指最新報18787點，跌143點，國指跌76點，報6432點，科指最新報3874點，跌89點。

【14:23】

港股跌勢午後擴大，恒指最新報18783點，跌146點，國指跌73點，報6435點，科指跌77點，跌3886點。

內房股跌幅明顯，碧桂園（2007）跌6.5%，龍湖（0960）跌3.8%。

【12:13】

港股弱勢，今早更低開近200點，惟內地公布固定資產投資等數據後，大市跌幅逐步收窄，半日跌80點。個別行業股份更逆市攀升，濠賭股便是其中之一。

恒指半日跌80點，報18850點，國指最新報6470點，跌38點，科指報3914點，報49點，成交額為450億元。

濠賭股表現突出，銀娛（0027）升2.6%，報44.1元，金沙（1928）升4.6%，永利（1128）升2.3%，澳博（0880）升6.5%。

能源股今早表現疲弱，神華（1088）跌4.7%，中海油（0883）跌2.1%，中石油（0883）跌2%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.1%，美團（3690）跌0.8%，騰訊（0700）跌0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，友邦（1299）跌1%。

【11:41】

港股跌幅收窄，恒指最新報18885點，跌45點，國指最新報6483點，跌25點，科指跌36點，報3926點。

濠賭股逆市上揚，金沙（1928）升4.8%，永利（1128）升3.1%，澳博（0880）飆6.9%，銀娛（0027）升2.8%。

【10:47】

港股跌幅略為收窄，恒指最新報18755點，跌175點，國指最新報6428點，跌80點，科指最新3889點，跌74點。

吉利（0175）跌3%，神華（1088）跌2.7%，百度（9888）跌2.7%。

【09:59】

恒指跌幅略為擴大，恒指最新報18719點，跌211點，國指最新報6418點，跌90點，科指最新報3882點，跌80點。

內房股再度下跌，龍湖（0960）跌3.3%，碧桂園（2007）跌3.1%。

油股亦下跌，中石油（0857）跌2.3%，中海油（0883）跌2.1%。

港交所（0388）失守300元，最新報299.6元，跌1.3%。

【09:25】

友邦（1299）低開1.5%，最新報70.4元，滙豐（0005）高開0.4%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.6%，美團（3690）最新報172.4元，跌1.7%，騰訊（0700）跌0.9%。

申洲（2313）跌4.5%。