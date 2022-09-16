出差英倫遇故知　一個移民說一個故事　職場精英變全職主婦｜刁佬

刁佬與客戶在倫敦出差，承蒙客戶的豪爽，讓刁佬可入住武士橋 Knightbridge，該區位於白金漢宮與海德公園之間，如果早起，可以每天可到公園跑跑步享受英倫風光，不料英女王逝世，近日有眾多的英國民眾前來告別女王，附近守護森嚴，很多騎兵巡邏。

來到他鄉少不免遇故知，有舊同事來到倫敦展開人生的另一章，過着不一樣的生活，對於在香港高學歷高收入的媽媽來說，倫敦的最低工資門檻極高，對於一般家庭來說，請工人打理家頭細務不是一般人可負擔，因為英國規定最低工資，及必須按工時支付家傭工資，因此舊同事從一個職場精英轉型為全職主婦極不容易，過往在職場上的技能未必適用於英國，一時之間很難習慣。

有很多朋友移民，是為了下一代的教育及生活質素。刁佬另一位朋友身為上市公司財務總監，在香港雖然算不上大富大貴，但亦算是中產人士。今年毅然移民英國，主要原因是為了小朋友的未來教育與發展，朋友認為英國的教育水平高，與社會發展的環境較為平均，各色人等都容易得到公平的待遇。

刁佬相信每一位移民海外的朋友都有他們的原因，亦有他們的故事。只要自己過得開心便好，冇需要比任何人比較，而且已經離開香港，過往的一切放在回憶之中，慢慢適應新的生活應該會更開心。

刁佬寄居於客戶酒店，其區域屬倫敦的精華地段，貴是理所當然，一個全英式早餐盛惠20-30鎊，不過用於分析全球物價指標的麥當勞快餐在這邊也不便宜，平均5-6鎊才吃得飽，平均巨無霸大約3.6鎊但市場估計今年年底前因為通脹將會增加至4.5鎊，自從英國脫歐之後，因為關稅的原因，生活指數直線上升，不過由於很多歐洲其他地區的工人離開英國，就業機會上升，不過很多工種是傳統英國人不喜歡或者很少參與的，比如餐館及零售的工作。有趣的是酒吧十分受歡迎，有下午的happy hour直到深夜，均有眾多客戶光顧。刁佬實在不知道日常老百姓可怎樣負擔這生活。

英國基本上已沒有防疫入境限制，各地遊客蜂擁前來，刁佬觀察到特別多中東及東歐南歐的遊客，希斯路機場已悄悄回復昔日的熱鬧。香港「3+4」的入境檢疫措施令不少秒秒鐘都係錢嘅高管人士卻步，毗鄰香港的新加坡，酒店房價已創十年新高，反映當地旅遊商業活動非常蓬勃，很多國際盛事移師到當地舉行，據說新加坡亦將會在11月舉辦金融科技展，與香港11月的金融科技論壇撞期。

離開香港一段時間，刁佬個胃清晰話俾我聽唔好移民，因為我冇辦法離開唔健康嘅沙嗲牛肉麵，牛腩河，飲茶食點心······，再好的生活如果日日都食唔飽，真係有啲唔開心。都係快啲返嚟香港，茶餐廳我愛你！

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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