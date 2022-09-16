國泰上月載客量按年增近88%　計劃10月加開約200對客運航班

國泰航空（0293）公布8月數據，當月載客25.39萬人次，按年增加87.6%，惟仍較2019年8月減少91.3%。收入乘客千米數按年上升82.7%，與2019年減少86.1%。

公司指出乘客載率增加22.2個百分點至68.6%，以可用座位千米數計算的運力按年增加23.5%，卻與2019年8月相比下跌83.8%。

在今年首8個月，載客人次較去年同期增加133.5%，運力上升1.6%，收入乘客千米數則上升141.9%。

貨運運載10.5萬公噸

國泰航空於8月份運載10.48萬公噸貨物，較去年同月減少15.6%，與2019年8月相比減少35%。月內的貨物收入噸千米數按年減少23.3%，與2019年8月相比減少35.1%。運載率下跌10.7個百分點至67%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少11.1%，與2019年8月相比減少41.1%。

在2022年首8個月，載貨量較去年同期下跌8%，運力減少25.4%，而貨物收入噸千米數則下跌32.4%。

每日平均載客8000人

顧客及商務總裁林紹波表示：8月的客運表現持續改善，平均每天載客人次更升至逾8,000水平。月內的客運航班運力較7月份增加約28%，但仍僅為疫情前水平約16%，而載客率則維持約69%的高水平。

8月份客運量主要由內地出發前往美國的留學生需求推動。除紐約、洛杉磯和三藩市航班服務外，國泰於上月亦首次恢復芝加哥及波士頓航班，以迎合殷切的需求。整體而言，上月前往美國的航班載客率達80%。除學生前往美國外，由美國出發的乘客需求亦有增長，因我們增加了更多前往東南亞的航班班次，提供更多接駁航班選擇。

林紹波指出，國泰航空歡迎香港特別行政區政府於本月較早前，調整駐港機組人員抵港後的強制檢疫要求。儘管公司會繼續在可行情況下盡快恢復更多航班，加強往返香港樞紐的航班網絡聯繫，然而重建運力仍需要一定時間，因為要確保營運準備充足，包括為機組及前線人員提供培訓，以及調配飛機重返機隊。

此外，他指出航班運作亦涉及其他複雜的限制，因此航班運力要需時數月逐步增加。現時預計於今年年底時，客運航班運力將達疫情前水平約3分1，即較8月份水平增加約一倍；而貨運航班運力則可達至疫情前水平約3分2。隨著市場環境及運作條件持續改善，致力在可行情況下恢復更多航班。

全面運作所有貨機運力

他亦表示，客運方面，預計第四季的需求仍然穩健，預料經香港往返美洲以及東南亞和印度的中轉需求強勁；而往來澳紐及其他地區的客量亦會增加。 隨著日本等更多亞洲航點陸續調整其入境旅遊措施，我們會繼續因應需求而調整客運運力。計劃於十月加開約200對客運航班，主要前往大阪、首爾（仁川） 、曼谷、吉隆坡及馬尼拉等亞洲航點，以及溫哥華、悉尼及墨爾本等長途航點 。

貨運方面，他指出雖然供應鏈受內地防疫措施影響，然而9月起出台的新電子產品有利即將開始的貨運旺季。國泰會繼續全面運作所有貨機運力，及充分利用新增客運航班，及區內只載貨客機航班的載貨運力。