美股｜華爾街三大指數微跌不足1%　FedEx節流拖累股價重挫20%

華爾街股市三大指數周五（16日）都以跌市結束本周交易，當中聯邦快遞（FedEx）宣布開源節流措施，導致股價大跌超過兩成，亦拖累美股表現。



道指收市報30822.42點，跌139.40點，跌幅0.45%；標普500指數報3873.33點，跌28.02點，跌幅0.72%；納指跌103.95點，報11448.40點，跌幅0.9%。而綜觀整個星期表現，道指跌4.1%；標普500指數和納指分別蒸發4.8%和5.5%，兩者都是自6月以來表現最差的一個星期。

運輸股通常是股市和經濟表現的指標，FedEx指亞洲地區的宏觀經濟疲弱，再加上歐洲的服務遇到挑戰，認為全球經濟明顯惡化，因此對公司前景感到負面，並實施多項降低成本的措施。

消息公布後，FedEx股價全日在低位徘徊，收市跌21.44%，亦是該公司股價錄得最大單日跌幅。其他物流公司的股價亦受到拖累，UPS和XPO分別跌4%和7%。

其他股價方面，蘋果公司跌1.1%；Facebook母公司Meta和亞馬遜分別下挫2.18%；Google微跌0.11%；Tesla則跌0.13%。