商湯曾創上市新低　快狗打車一度失守6元　恒指跌249點｜持續更新

上周五（16日）美國三大指數再度下跌，其中對息口走勢更為敏感的納指跌近1%。由於聯儲局將於香港時間本周四凌晨公布議息結果，目前市場人士預期當局屆時會加度加息0.75厘，美匯指數今早仍處於109以上。不過商品市場卻上揚，於亞洲交易時段油價升逾1%。



【14:09】

港股跌勢進一步擴大，恒指最新報18512點，跌249點，國指最新報6317點，跌102點，科指跌92點，報3765點。

商湯（0020）曾創上市新低，最新報1.87元，跌6.5%；快狗打車（2246）曾失6元，最新跌4.9%，報6元。

【13:47】

港股跌勢在午後擴大，恒指最新報18548點，跌212點，國指最新報6329點，跌90點，科指最新報3776點，跌81點。

阿里（9988）跌3.4%，網易（9999）跌3%，騰訊（0700）曾見1個月新低，最新報289元，跌1.4%。

【12:18】

港股今早處於弱勢，曾跌逾200點，其中內房股及醫藥股仍受壓。

恒指中午收市報18580點，跌180點，國指最新報6341點，跌79點，科指跌78點，報3779點，成交額為512億元。

周大福（1929）最新報15.32元，升5.8%，為表現最佳藍籌股。同業周生生（0116）則升0.1%，六福（0590）跌0.5%。

收租股方面，九龍倉置業（1997）升2.5%，希慎（0014）升0.5%，領展（0823）升0.9%。

車股方面，比亞迪（1211）升0.9%，吉利（0175）則跌1.2%，蔚來（9866）急挫6.3%。

內房股處於弱勢，龍湖（0960）跌5.9%，碧桂園（2007）跌5%。

生物醫藥股亦受壓，中生製藥（1177）跌6.6%，藥明生物（2269）跌5.1%，石藥（1093）跌4.6%。

【11:44】

港股維持逾百點跌幅，恒指最新報18587點，跌174點，國指跌74點，報6346點，科指最新報3782點，跌75點。

碧桂園系再次受到沽壓，碧桂園（2007）跌6.2%，碧桂園服務（6098）跌6.1%。

不過周大福（1929）卻逆市飆7.2%，報15.52元。

至於獲納入港股通的中國中免（1880），挫3.3%。

【09:36】

港股跌勢擴大，恒指最新報18582點，跌179點，國指最新報6355點，跌65點，科指最新報3792點，跌66點。

李寧（2331）最新報61.8元，跌4.8%，安踏（2020）最新報88.85，跌2.8%。

【09:25】

恒指最新報18695點，低開66點，國指低開31點，最新報6389點，科指最新報3828點，低開30點。

阿里（9988）最新報85.05元，低開2%，騰訊（0700）最新報292.2元，低開0.3%，美團（3690）最新報172元，高開不足0.1%。

金融股方面，友邦（1299）最新報71.25元，高開不足0.1%，滙豐（0005）最新報47.6元，平開，港交所（0388）最新報293.8元，低開0.6%。

汽車股方面，比亞迪（1211）最新報216元，高開0.4%；理想汽車（2015）最新報95.3元，低開3.8%。

濠賭股方面，澳門政府於上周五宣布，接納所有於上周四收到競投新賭牌的7份標書，金沙（1928）最新報18元，平開%；永利（1128）最新報4.82元，平開。