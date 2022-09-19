恒指跌勢加劇至近180點　體育用品股下挫　李寧瀉近5%｜持續更新

上周五（16日）美國三大指數再度下跌，其中對息口走勢更為敏感的納指跌近1%。由於聯儲局將於香港時間本周四凌晨公布議息結果，目前市場人士預期當局屆時會加度加息0.75厘，美匯指數今早仍處於109以上。不過商品市場卻上揚，於亞洲交易時段油價升逾1%。



【09:36】

港股跌勢擴大，恒指最新報18582點，跌179點，國指最新報6355點，跌65點，科指最新報3792點，跌66點。

李寧（2331）最新報61.8元，跌4.8%，安踏（2020）最新報88.85，跌2.8%。

【09:25】

恒指最新報18695點，低開66點，國指低開31點，最新報6389點，科指最新報3828點，低開30點。

阿里（9988）最新報85.05元，低開2%，騰訊（0700）最新報292.2元，低開0.3%，美團（3690）最新報172元，高開不足0.1%。

金融股方面，友邦（1299）最新報71.25元，高開不足0.1%，滙豐（0005）最新報47.6元，平開，港交所（0388）最新報293.8元，低開0.6%。

汽車股方面，比亞迪（1211）最新報216元，高開0.4%；理想汽車（2015）最新報95.3元，低開3.8%。

濠賭股方面，澳門政府於上周五宣布，接納所有於上周四收到競投新賭牌的7份標書，金沙（1928）最新報18元，平開%；永利（1128）最新報4.82元，平開。