虛幣大瀉｜比特幣挫5%　以太幣瀉1成

市場人士預料聯儲局再度大幅加息，推動美匯指數上揚，拖累虛擬貨幣價格再度急挫。據Coindesk最新報價，Bitcoin（比特幣）在過去24小時大瀉5.92%，最新報18,837美元。

以太幣跌幅更驚人，最新報1,306.2美元，跌10.1%。

其他虛擬貨幣方面，瑞波幣挫5.75%。

央行放水帶動虛幣價格上揚

在環球央行於2020年3月推出超寬鬆貨幣政策，以應對新冠肺炎疫情帶來的經濟壓力以來，成為推動虛擬貨幣價格上揚的動力。其中比特幣在2021年11月時，更曾高見68,789美元。電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克更對虛擬貨幣推崇備至，Tesla既容許客戶以比特幣來支付車價，該電動車生產商亦有自行投資比特幣。

虛擬貨幣除成為車主支付電動車的媒介外，亦成為投資NFT等虛擬藝術品市場的媒介，以太幣成為投資NFT寵兒。虛擬貨幣在投資及購物上發揮功能，讓投資者更熱中於相關虛擬貨幣資產。

負面消息接連傳出不利虛幣市場

可是踏入2022年後，比特幣等虛擬貨幣表現大為失色，既與聯儲局等環球央行大幅加息，務求壓抑通脹，同時俄烏戰爭亦不利虛擬資產市場走勢。加上各地方政府擬加強對虛擬貨幣監管，及在今年5月時虛擬貨幣LUNA及其穩定幣Terra發生爆倉情況，均促使投資者對虛擬貨幣資產卻步。比特幣等虛擬貨幣因而大幅下挫，其中比特幣最新價較歷史高位大瀉72.6%，亦令到不少有份投資虛擬貨幣的企業因而受到損失。