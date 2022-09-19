復星﹕實際負債1000億元人民幣　已就網絡上文檔向公安機關報案

復星國際（0656）於官方網頁發聲明，指出於9月16日網路流傳涉及復星的文檔「某銀行專家訪談紀要」，其內容純屬憑空捏造、惡意中傷，公司強烈譴責此造謠行為，已向公安機關報案，堅決追究造謠者法律責任。

復星發現，近日有人持續假託專業人士、業內人士甚至專業機構名義，通過捏造事實、編造謠言、偽造虛假場景等各種手段對複星肆意進行中傷、誹謗，並通過網路等各種管道廣泛傳播，以造謠來達到惡意做空公司之目的，已經嚴重損害了公司的聲譽和利益。

對於該等違法行為，復星指出已經通過並會繼續通過有針對性地採取向公安機關報案、提起訴訟等一切可能之手段，要求追究所涉嫌的人、機構的各項責任並予以嚴厲懲戒，以最大限度地捍衛廣大股票投資人、債券投資人利益，捍衛公司合法權益。

公司指實際負債為2600億元

公司又進一步指出，市場關心復星國際的債務情況，認為復星正承受6,500億元（人民幣‧下同）債務的壓力。根據復星國際2022年上半年業績，截至6月30日，總資產為8,497億元、總負債為6,513億元，但6,500億復星的債務，事實上是一種混淆的陳述。

公司進一步指出，6,500億元債務實際上是包括其合併報表子公司的全部債務，包含了旗下保險公司、銀行等金融機的負債，而金融機構的負債和企業的傳統帶息債務不是同一個概念，復星國際真實的企業債務實際上只有2,600億元。進一步拆解，2,600億元債務中，還包含了旗下如豫園股份和復星醫藥等併表上市子公司的債務；其債務由各上市公司獨立承擔償付責任。換言之，真正歸屬於復星國際的負債，只有1,000億元左右，而相對應的總資產是2,700億元，對應的每股NAV（淨資產價值）應該在20元左右，並不存在較大的償債壓力。