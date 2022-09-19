陳浩濂﹕十數家潛在代幣發行人　對發行STO感興趣

為促進香港證券型代幣發行的發展，財經事務及庫務局副局長陳浩濂、證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣，以及投資推廣署金融科技主管梁瀚璟在9月14及16日共同主持了兩場會議，與證券型代幣發行業界見面交流。在上月中，政府與一眾虛擬資產業界領袖舉行了一場閉門會議，上周的會議是為跟進後續事宜。

陳浩濂指出證券型代幣發行早已有在本港發行，在上周的會議，得悉有十數家潛在代幣發行人對證券型代幣發行深感興趣，他強調政府致力支持包括證券型代幣發行在内的金融科技在香港穩健發展。陳浩濂表示：「香港特別行政區政府支持金融科技的發展，從而為社會提供廣泛的創新金融服務以支持實體經濟發展。我們支持證券型代幣發行業務在符合確保投資者保障和應對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等方面的相關監管及合規要求下，在香港作可持續發展。」

政府對金融科技業界相當重視

黃樂欣亦表達了證監會對虛擬資產業界的支持，特別是應用分佈式賬本技術發行證券，有助提升效率、透明度和降低成本。此外，黃樂欣就一系列的議題作出澄清，並釋除眾多疑問和市場誤解，包括證券型代幣發行、證監會的監管原則及這領域的最新監管方向。黃樂欣補充，如有公司對證券型代幣發行感興趣，歡迎與證監會金融科技組討論有關計劃。

特區政府十分重視金融科技業界的發展，並會繼續與私人界別的持份者交流，聽取他們的建議。財經事務及庫務局和投資推廣署會繼續舉辦此類交流會，聆聽業界意見。