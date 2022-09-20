政府﹕就境外抵港人士檢疫措施研究調整空間　國泰彈2%｜持續更新

美國股市臨近聯儲局議息日，走勢更趨波動，其中道指先跌逾260點，其後倒升近200點收市。同時美債息持續攀升，10年期國債孳息率更衝破3.5厘。隨著美股回升，亞太區股市早段亦隨之上揚，日股假期後復市，早段彈升逾200點。



【11:29】

有本地傳媒指出政府就檢疫政策，正積極考慮「0+7」方案。特首李家超今早出席行政會議前夕，指出針對由機場抵港人士措施方面，當局正積極研究有何調整空間，又指出政府會盡快作出決定及有決定時作公布。

消息對零售及旅遊股帶來刺激作用，周大福（1929）升1.6%，國泰（0293）升2.3%，九置（1997）升2.2%，新秀麗（1910）升3.4%。

【10:45】

恒指升幅擴大至近200點，最新報18765點，升199點，國指最新報6410點，升72點，科指升83點，報3862點。

科技股跑出，網易（9999）升5%，美團（3690）升4%，京東（9618）升3.6%，阿里（9988）升3.2%。

汽車股亦上揚，比亞迪（1211）升3.5%，吉利（0175）升2.8%。

碧桂園（2007）仍向下，最新報2.28元，跌2.6%。

【09:44】

內地餐飲股下挫，海底撈（6862）瀉7%，九毛九（9922）跌9.3%，呷哺呷哺（0520）卻跑贏同業，抽升4.3%。

恒指暫時變化不大，最新報18709點，升143點，國指升52點，報6390點，科指升60點，報3839點。

【09:25】

恒指最新報18700點，高開134點，國指高開52點，報6390點，科指最新報3829點，高開50點。

科技股上揚，阿里（9988）高開1.9%，美團（3690）高開1.5%，騰訊（0700）高開1.2%。

金融股方面，友邦（1299）高開0.4%，滙豐（0005）高開0.3%。

體育用品股反彈，安踏（2020）高開0.6%。

生物醫藥股方面，康希諾（6185）平開，中生製藥（1177）高開0.3%。

內房股高開，碧桂園（2007）高開2.1%，龍湖（0960）高開0.9%，中海外（0688）高開0.5%。