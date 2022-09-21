恒指半日跌284點　失守18500點　信義光能瀉7.5%｜持續更新

美國聯儲局從周二起舉行一連兩日議息會議，在當局進行會議期間，美股走勢再度波動，最終道指全日跌313點，再度失守31000點。亞太區股市今早亦受波及，日股早段跌逾200點。商品市場方面，倫敦布蘭特期油於亞洲交易時段疲軟。



【12:27】

恒指今早失守18500點，成交額不足400億元。

恒指中午收市報18496點，跌284點，國指跌120點，報6285點，科指最新報3758點，跌95點。

信義光能（0968）跌7.5%，為今早表現最差藍籌，中午收市報9.18元，母公司信義玻璃（0868）跌4.7%。

手機設備股亦處弱勢，舜宇（2382）跌6.2%，瑞聲（2018）跌3.1%，信利（0732）跌2.9%，比亞迪電子（0285）跌2.4%。

內房股下挫，碧桂園（2007）跌3.9%，中海外（0688）跌0.7%，潤地（1109）跌1.7%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌4.9%，融創服務（1516）跌4.6%。

【11:07】

恒指最新報18520點，跌261點，國指最新報6297點，跌108點，科指最新報3766點，跌87點。

信義光能（0968）跌6.1%，報9.31元，舜宇（2382）跌5.1%，碧桂園服務（6098）跌3.9%。

【09:42】

內地股市向下，其中上證指數失守3100點關口，最新報3094點，跌28點。

港股跌勢加劇月，恒指失守18500點，最新報18491點，跌289點，國指最新報6292點，跌112點，科指跌91點，報3762點。

申洲（2313）跌3.4%，阿里（9988）跌2.4%。

【09:25】

恒指低開142點，報18638點，國指最新報6356點，低開48點，科指低開38點，報3815點。

內房股碧桂園（2007）低開0.9%，報2.26元，中海外（0688）低開1.1%。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開0.5%。

阿里（9988）低開2.4%，騰訊（0700）低開1%。

毛記（1716）正就磋商出售渣哥股權，今早低開1.2%。