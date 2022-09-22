恒指失守萬八關　為2011年12月以來首次｜持續更新

美聯儲宣佈加息0.75厘，料年底升息至4.4厘。受消息拖累，隔夜美股大挫，道指收市瀉522點。



【09:41】

港股跌幅擴大至逾400點，並失守18000點，為2011年12月以來首次，最新報17994點，瀉450點，國指最新報6122點，跌144點，科指最新報3611點，跌125點。

【09:38】

港股18000點大關備受考驗，最新報18039點，跌405點，國指報6136點，跌130點，科指跌114點，報3622點。

【09:20】

港股承接外圍股市跌勢，恒指最新報18080點，低開363點，不單再創今年低位，更是自2012年6月4日以來最低。國指最新報6144，跌122點，科指最新報3626點，跌111點。

科技股今早紛紛下挫，阿里（9988）險守80元，跌3.7%，美團（3690）跌2.1%，騰訊（0700）創1年新低，報282元，跌1.4%。

銀行股方面，滙豐（0005）低開1.9%，渣打（2888）最新報53元，跌1.4%。

舜宇（2382）失守80元，最新報79.15元，跌7.5%。

【09:16】

美股期貨下挫，道指期貨最新報29971點，跌212點，納指期貨跌140點，報11497點，標指期貨最新報3754點，跌35點。

【08:10】

日韓股市今日﹙22日﹚開市低開，日經225指數低開0.95%，韓國KOSPI指數跌1.2%。

另外，港股黑期現挫308.7點或1.68%，低見18103點，低過港股今年3月出現的全年低位18235點。