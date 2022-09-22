滙豐近4年來首加P息　公布前銀行股偏軟　恒指跌347點｜持續更新

美聯儲宣佈加息0.75厘，料年底升息至4.4厘。受消息拖累，隔夜美股大挫，道指收市瀉522點。



【12:23】

美國聯儲局第三度加息0.75厘，外圍股市紛紛下挺，港股亦受波及，曾挫逾400點，並一度失守18000點，為2011年12月以來首次。

恒指中午收市報18047點，跌347點，國指報6168點，跌98點，科指報3660點，跌77點，成交額為477.8億元。

科技股走勢疲弱，阿里（9988）曾失守80元，中午收市報80.25元，跌3.4%，美團（3690）最新報163.2元，跌2.6%，騰訊（0700）跌0.9%。

車股方面，比亞迪（1211）跌1.4%，報214.2元，吉利（0175）跌1.4%，長汽（2333）跌2.3%。

滙豐銀行剛於中午宣布上調最優惠利率（P）0.125厘，該行母企滙控（0005）當日跌2.6%，報46.15元，恒生（0011）跌1.7%，中銀（2388）跌0.6%。

【10:31】

濠賭股下挫，澳博（0880）跌11.9%，報2.67元，金沙（1928）跌4.2%，永利（1128）跌5.3%，銀娛（0027）跌4.1%。

【10:04】

港股跌幅收窄，最新報18191點，跌253點，國指跌66點，報6200點，科指跌55點，報3681點。

萬洲（0288）逆市上揚，最新報5.49元，升2%。

【09:55】

車股紛紛下挫，小鵬（9868）瀉13.8%，報52.55元，蔚來（9866）跌8.9%，比亞迪（1211）跌3.1%，吉利（0175）跌2.1%，長汽（2333）跌2.2%。

【09:41】

港股跌幅擴大至逾400點，並失守18000點，為2011年12月以來首次，最新報17994點，瀉450點，國指最新報6122點，跌144點，科指最新報3611點，跌125點。

【09:38】

港股18000點大關備受考驗，最新報18039點，跌405點，國指報6136點，跌130點，科指跌114點，報3622點。

【09:20】

港股承接外圍股市跌勢，恒指最新報18080點，低開363點，不單再創今年低位，更是自2012年6月4日以來最低。國指最新報6144，跌122點，科指最新報3626點，跌111點。

科技股今早紛紛下挫，阿里（9988）險守80元，跌3.7%，美團（3690）跌2.1%，騰訊（0700）創1年新低，報282元，跌1.4%。

銀行股方面，滙豐（0005）低開1.9%，渣打（2888）最新報53元，跌1.4%。

舜宇（2382）失守80元，最新報79.15元，跌7.5%。

【09:16】

美股期貨下挫，道指期貨最新報29971點，跌212點，納指期貨跌140點，報11497點，標指期貨最新報3754點，跌35點。

【08:10】

日韓股市今日﹙22日﹚開市低開，日經225指數低開0.95%，韓國KOSPI指數跌1.2%。

另外，港股黑期現挫308.7點或1.68%，低見18103點，低過港股今年3月出現的全年低位18235點。