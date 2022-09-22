上月香港物價按年升1.9%　政府料短期內通脹保持溫和

政府公布8月消費物價指數按年升1.9%，升由與7月時相同，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，上月基本通脹為1.8%，較7月1.9%升幅放緩。

政府指出，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年8月止的3個月的平均每月升幅為0.2%，與截至7月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在8月份的按年升幅分別為1.9%、1.8%及1.9%，而7月份的相應升幅則分別為1.9%、1.8%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在8月份的按年升幅分別為1.8%、1.8%及1.9%，7月份的升幅則分別為1.9%、1.8%及2%。

政府又指出，在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年8月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升15.2%）、衣履（上升5.9%）、基本食品（上升4.7%）、外出用膳及外賣（上升3.3%）、交通（上升1.9%）、煙酒（上升1.7%）、雜項服務（上升1.1%）、雜項物品（上升0.9%）和耐用物品（上升0.6%）。

住屋價格按年跌0.3%

另一方面，綜合消費物價指數在今年8月份錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌0.3%）。

政府發言人表示，8月消費物價通脹整體上維持溫和。食品和衣履價格的按年升幅略為緩和，儘管仍然明顯。能源相關項目價格進一步急升。其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。一些主要入口來源地的通脹高企，外圍價格壓力預期會持續顯著，但由於本地成本壓力仍然輕微，總體而言通脹在短期內應會保持溫和。政府會繼續留意情況。