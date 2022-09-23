入境檢疫9.26起改「0+3」　東瀛遊升36%變蚊股　港股全日跌214點

隔晚美股三大指數連續第三日低收，以納跌表現最差。港股昨日一度失守萬八關，創近11年新低，收報18147點，跌296點。夜期收報18105點，跌67點，低水43點。



【16：00】港股全日跌214點

港股全日跌214點，報17933點，成交808億元；科指跌2.29%，報2589點。

科技股普跌，騰訊（0700）跌2.83%，阿里（9988）跌3.03%，美團（3690）跌2.79%，京東（9618）跌3.39%

行政長官李家超今日（23日）表示，李家超公佈下周一9月26日起入境檢疫安排改為「0+3」，取消檢疫酒店，訪港人士可回家或自選的住宿酒店進行3日醫學監察，期間可外出。

旅遊相關股急升，東瀛遊 （6882） 升逾36%，報1.05元；縱橫遊 （8069）升近13%，國泰 （0293） 升0.91%。

【15：23】港股午後跌193點

港股跌193點，報17954點。

行政長官李家超今日下午3時30分，在政府總部主持「應對疫情指導及協調組」記者會。消息指，政府將會宣布機場入境檢疫安全將由現時「3+4」改為「0+3」，較一直預料的「0+7」更寬鬆，即入境後不需酒店隔離，只需家居檢疫三日，如檢測陰性便可返工返學，惟仍不能入食肆，最快下周實施。

旅遊相關股急升，東瀛遊 （6882） 升近五成，一度破頂高見1.12元；縱橫遊 （8069）升近8%，國泰 （0293） 升逾3%。

【13：00】港股午後跌166點

港股午後跌166點，報17981點；科指跌2.11%，報3596點。

港府據報最快下午公布調整入境檢疫安排，旅遊相關股造好，其中縱橫遊 （8069）升近21%，東瀛遊 （6882） 升超14%，國泰 （0293） 升逾2%。

【12：00】

恒指半日再153點，報17994點，再失守18000點關口，成交412億元。科指跌2.05%，報3598點。

科技股普挫，騰訊 （0700）、美團 （3690）、小米 （1810）最新跌逾2%，阿里巴巴 （9988）跌近2%。

港府據報下午公布調整入境檢疫安排，旅遊相關股造好，其中縱橫遊 （8069） 爆升兩成，東瀛遊 （6882） 升近13%，國泰 （0293） 升2%。

【11：03】港股跌148點

港股跌148點，報17999點。

美團 （3690） 、阿里巴巴 （9988） 最新跌近2%；騰訊 （0700）跌逾2%，低見276.2元，創52周新低，小米 （1810） 再破底，分別跌逾2%。

【10：02】港股跌33點

恒指跌33點，報18114點；科指跌0.54%，報3654點。

日本首相岸田文雄9月22日在紐約公布，日本自10月11日起恢復免簽證自由行，同時取消入境人數限制。消息帶動旅遊相關股造好，專業旅運 （1235） 一度升18%，高見0.295元，現仍升12%；東瀛遊 （6882） 一度升11%，高見0.87元，現仍升9.09%；縱橫遊 （8069） 升逾4%。

阿里巴巴 （9988） 跌超1%；騰訊 （0700） 、美團 （3690） 跌0.7%。

【09：20】港股低開92點

恒指低開92點，報18055點；科指低開0.58%，報3652點。

科技股，阿里巴巴（9988）跌超2%，騰訊（0700）、美團（3690）、百度（9888）跌超1%。

至於昨日大跌的新能源汽車股今早續跌，小鵬汽車（9868）跌近2%，蔚來（9866）跌0.48%。