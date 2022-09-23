恒指跌幅收窄　旅遊相關股炒起　東瀛遊升近一成｜持續更新

隔晚美股三大指數連續第三日低收，以納跌表現最差。港股昨日一度失守萬八關，創近11年新低，收報18147點，跌296點。夜期收報18105點，跌67點，低水43點。



【10：02】港股跌33點

恒指跌33點，報18114點；科指跌0.54%，報3654點。

日本首相岸田文雄9月22日在紐約公布，日本自10月11日起恢復免簽證自由行，同時取消入境人數限制。消息帶動旅遊相關股造好，專業旅運 （1235） 一度升18%，高見0.295元，現仍升12%；東瀛遊 （6882） 一度升11%，高見0.87元，現仍升9.09%；縱橫遊 （8069） 升逾4%。

阿里巴巴 （9988） 跌超1%；騰訊 （0700） 、美團 （3690） 跌0.7%。

【09：20】港股低開92點

恒指低開92點，報18055點；科指低開0.58%，報3652點。

科技股，阿里巴巴（9988）跌超2%，騰訊（0700）、美團（3690）、百度（9888）跌超1%。

至於昨日大跌的新能源汽車股今早續跌，小鵬汽車（9868）跌近2%，蔚來（9866）跌0.48%。