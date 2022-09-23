入境檢疫將改0+3　五大目的地機票訂單量急增　大阪只排第三

特首李家超今午（23日）召開記者會，宣布來港措施，包括放寬海外抵港人士檢疫安排至「0+3」，即毋須再進行酒店隔離，只須3天居家醫學監察，下周一（26日）起生效。



Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，截至今日（23日）14:30，Trip.com（香港）航班搜索量激增95倍，訂單量較上週同期增長50%。而在港府公佈「0+3」後，今日0:00至15:45期間，航班瀏覽人次較上週同期激增120倍。

航班方面，葉卓銘指出，前五個出境目的地分別是東京、曼谷、大阪、首爾和新加坡，訂單增幅較上週同期分別為650%（東京）、200%（曼谷）、30%（大阪）、100%（首爾）和100%（新加坡）。

特首李家超今午（23日）召開記者會，宣布來港措施，包括放寬海外抵港人士檢疫安排至「0+3」。（資料圖片）

政府宣布放寬海外抵港人士檢疫安排，下周一起由目前「3+4」放寬至「0+3」，入境人士毋須再入住檢疫酒店，可自選返回家中、或租住一般酒店。在機場落地後須進行核酸檢測，將採用「檢測放行 (Test and Go) 」安排，入境人士毋須等候結果，便可自選交通工具離開，並不禁止乘搭公共交通工具。

入境人士獲得核酸陰性結果後，將獲派「黃碼」3日，期間不能前往須主動核查「疫苗通行證」的表列處所，包括食肆和酒吧等。入境人士抵港後首7日，須每日進行快測，隔日進行核酸檢測，到了第3日若核酸檢測結果呈陰性，則可提早轉「藍碼」。