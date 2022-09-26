星洲頻搶生意　港處十字路口　翁以登不悲觀︰世界唔會完全太平

香港與新加坡是「亞洲四小龍」的一份子，但坊間不少評論都認為，香港稍為秤先，不少國際排名上香港的高於新加坡，與紐約、倫敦並齊成「紐倫港」。



但近年「紐倫港」變「紐倫坡」，全因香港至今仍較外國嚴謹的防疫限制，其他國家紛紛出手「搶生意、搶人才」。不過剛上任的香港美國商會總裁翁以登，就認為香港仍是國際金融中心首選地，但要居安思危，直言香港現時站在發展的十字路口，未來數年的計劃非常重要。



近年「紐倫港」變「紐倫坡」，全因香港至今仍較外國嚴謹的防疫限制，其他國家紛紛出手「搶生意、搶人才」。（資料圖片）

翁以登於今年９月正式出任香港美國商會總裁，他於上周四（22日）首次接受本地中文傳媒訪問，直言今天的香港已經與過去不一樣，但認為只要盡快「復常」，及做好一國兩制，重建外商信心，香港仍是國際金融中心首選地。

詳細報道：前景艱難仍見商機 翁以登籲先港府先復常 集中精力做好「兩制」

不過近期新加坡的確先後「出招」，先有港府定於10月底至11月初舉行「香港金融科技周」，但新加坡同一時間主辦「金融科技節」，似是希望推動與會者「二選一」，大有「搶生意」之勢。之後亦推出新的「海外網絡和專業簽證」計劃，以吸引頂尖人才；全港唯一回收紙包飲品盒機構「喵坊Mil Mill」位於元朗創新園的廠房不獲科技園續租，新加坡亦招攬。

翁以登：港府要盡快做啲嘢

翁以登直言，在本港的防疫措施下的確不少人是轉到新加坡，「呢個係無可否認，永久去定暫時去，呢個係唔知。」話雖如此，若果香港繼續「封關」，長遠而言就「好難講」，「如果讓呢個趨勢繼續，人哋可能會開始諗（將總部搬到新加坡），你叫佢返嚟就難啲，所以最好盡快做啲嘢，就讓呢個部署、趨勢唔要繼續。」

他以自己在泰國的經驗去看，相信只要將防疫措施解除，好多相關人員會回港，又笑言，自己對新加坡有「偏見」，認為星洲「好靚、城市好乾淨，都好多嘢食」，但氣氛「唔係好似香港咁熱鬧，所以呢方面我諗香港有優勢。」

因此他相信，香港地理位置上處東南亞及亞洲的中間，又是中國的一部分，整體而言，比新加坡仍有優勢，會是國際金融中心首選，而在政府推動創新科技下，亦可成區域創新中心。

翁以登直言，在本港的防疫措施下的確不少人是轉到新加坡。（盧翊銘攝）

本港發展處「十字路口」

翁以登坦言，除了新冠疫情外，《港區國安法》等新法例的實施，以及中美關係轉差等，香港未來仍有不少挑戰，政府要「居安思危」，「唔能夠就咁樣認為，（優勢）可以持續，尤其依家有咁多挑戰喺我哋面前。」

政府已經逐步放寬防疫措施，最新將入境隔離的政策由「3+4」改為「0+3」，似乎正走向「復常」，而「復常」之際，翁以登認為，未來2、3年的發現展，對香港最為重要，「依家喺十字路口。」

他笑言，希望政府政策可以「睇遠啲」，而不是只思考究竟是「0+7」或是「0+3」等等，「要對外溝通、睇住點樣將營商環境做得好，睇住3至5年後，香港點樣發展。」他舉例，新加坡及泰國，以及日本等，都推出新措施去吸納人才，香港亦應該考慮，同時亦應對大灣區發展有更清晰規劃。

前景「唔係一帆風順，但絕對唔悲係觀」

雖然未來仍有不確定性，但翁以登認為，他感覺企業對前景的看法已比過去兩年好，「今日好過以前，我諗依家睇得比較清楚，今年就應該比較知道個確定性。」但世界動盪不安，俄烏戰爭、台海問題，以及中美關係轉差等，「You do the best you can......香港前景好艱難，唔係容易，唔係一帆風順，但絕對唔係悲觀。」

他提到，中國加入世貿後，不少人擔心外企會直接進入內地市場，亦經歷過兩次金融危機、「沙士」，2014年的「佔中」、2019年反修例風波，及新冠疫情等，「世界唔會完全太平，你每次要搵方法生存同埋發展。」

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