大行力挺港銀加P幅度小於預期　淨息差料進一步擴大

美聯儲上周公布加息後，由滙豐帶頭的多家港銀包括恒生、中銀香港、渣打及東亞，即日宣布上調最優惠利率（P）。日前再有多家中小型銀行跟隨，包括信銀國際、大新銀行、上海商業銀行、工銀亞洲、花旗及創興。至今累計已有11家銀行加P，上調幅度均為0.125厘，少於市場原先預期的0.25厘。

滙豐環球研究發布報告表示，港銀加P幅度小於預期，但由於宏觀環境的不確定性，以致更廣泛的貸款需求仍然疲軟，故P升幅較小對港銀有利，有助他們捍衛其在抵押貸款市場份額。

據美聯儲的鷹派言論，市場對進一步加息的預期增加，該行預計，11月議息會議後，會再次加息0.75厘。大多數港銀的貸款和投資，預計將會在未來一段時間重新定價，加息將有利於港銀的整體淨息差。

美聯儲上周公布加息後，由滙豐帶頭的多家港銀宣布上調P。至今累計已有11家銀行加P，上調幅度均為0.125厘，少於市場預期。（資料圖片）

花旗報告也指，港銀加P幅度小於預期，未來升幅將取決於融資成本和宏觀環境，認為如果融資成本大幅增加，連同今次的12.5個基點加幅，最優惠利率總計將提高1.5厘。

該行預計，港銀淨息差第三季仍將大幅擴張，主要由於1個月銀行間拆息（HIBOR）增長所致，當中中銀香港第三季基本淨息差將按季升20個基點至1.39%，而恒生下半年淨息差預期較上半年升48個基點至2%。

高盛料大型港銀淨息差能接近2019年前高位

高盛發布報告表示，受進一步加息和利率上調相關利好滯後的刺激，預計較大型的港銀如中銀香港，淨息差能接近2019年前的高位，同時令港銀於今明兩年有創紀錄的盈利增長，但目前港銀的淨息差擴張並未在股價上反映。

高盛調整對港銀今年至2024年的每股盈利預測，由下調9%至上調12%不等，以反映HIBOR更快上升，及對HIBOR的高位預測提升。該行又維持中銀香港於確信買入名單，匯控及渣打重申買入評級，目標價分別43元、75元及83元。

另外，大摩報告表示，隨著美國聯儲局加息行動，港銀淨息差將有所受惠，預計2023年淨息差達將達163點子，相對於今年第二季淨息差為1.35%。