恒指轉跌　中信及宏橋均瀉5%或以上　中石油跌4.4%｜持續更新

美國聯儲局保持較鷹派作風，務求壓抑通脹，觸發美股三大指數於上周五（23日）悉數下跌，其中道指更失守3萬點大關。今早（26日）亞太區股市亦承接美股跌勢，其中日股更大跌逾600點，再次跌穿27000點。目前美元之強可說是無人能擋，美匯指數今早更突破114，英鎊兌美元更跌穿1.05，對英國業務比重較高的企業帶來負面影響。



【13:12】

港股走勢在午後再度轉跌，恒指最新報17881點，跌52點，國指升42點，報6157點月，科指最新報3656點，升67點。

中信（0267）跌5.7%，宏橋（1378）跌5%，中石油（0857）跌4.4%。

【12:20】

英鎊急挫兌美元創新低，滙豐（0005）及長實（1113）等在英國擁有較多業務的上市公司，明顯受壓，其中長實瀉近1成。

恒指半日升30點，報17964點，國指最新報6184點，升69點，國指最新報3675點，升85點，成交額為539億元。

長實中午收市報47.7元，跌9.6%，長和（0001）跌5.2%，滙豐跌8%，渣打（2888）跌7.4%，報48.6元。

公用股亦受壓，中電（0002）最新報63.05元，跌1.6%，煤氣（0003）最新報7.16元，跌1%。

科技股則逆市上揚，阿里（9988）升1.5%，騰訊（0700）升4.3%，美團（3690）升4.9%。

地產股下跌，新世界（0017）跌3.8%，新地（0016）跌1.1%，恒地（0012）跌2.5%。

濠賭股方面，銀娛（0027）升9%，金沙（1928）升18.5%，永利（1128）升9.3%。

【11:41】

英鎊下挫，長和系受壓，長實（1113）跌8.3%，報48.35元，長和（0001）跌4.7%。滙豐（0005）曾低見42元，跌7.9%，報42.1元，渣打（2888）低7.3%。

【10:31】

科技股領軍，港股倒升，恒指最新報18044點，升110點，國指升87點，報6202點，科指升96點，報3686點。

阿里（9988）揚2.2%。

【10:09】

擬恢復內地旅行團前往澳門，濠賭股今早普遍上揚，金沙（1928）勁升13.4%，最新報20元，永利（1128）升8.9%，澳博（0880）升11.2%，美高梅中國（2282）升6.8%，新濠（0200）飆8.1%。

今日起從海外入境香港的安排調整為0+3，東瀛遊（6882）升11.4%，縱橫遊（8069）升7%。

航空股方面，國泰（0293）升0.8%。

【09:49】

港股跌幅收窄，恒指最新報17907點，跌25點，國指升23點，報6138點，科指最新報3621點，升31點。

受到英鎊匯價弱勢拖累，兩大英資銀行股股價下挫，滙豐（0005）挫5.9%，報43元；渣打（2888）最新報48.75元，跌7.1%。

長和（0001）最新報46.25元，跌1.9%，長實（1113）跌3.4%。

科技股則上揚，阿里（9988）升0.4%，騰訊（0700）最新報280.4元，升2%。

【09:25】

恒指最新報17781點，低開151點，國指最新報6074點，低開39點，科指低開32點，報3556點。

英鎊匯價急挫，滙豐（0005）低開4.6%，報43.6元，渣打（2888）低開5.5%，失守50元。長和（0001）低開0.5%，長實（1113）低開1.1%，報52.15元。