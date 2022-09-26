英鎊下挫　滙豐瀉近6%　長實跌3.4%｜持續更新

美國聯儲局保持較鷹派作風，務求壓抑通脹，觸發美股三大指數於上周五（23日）悉數下跌，其中道指更失守3萬點大關。今早（26日）亞太區股市亦承接美股跌勢，其中日股更大跌逾600點，再次跌穿27000點。目前美元之強可說是無人能擋，美匯指數今早更突破114，英鎊兌美元更跌穿1.05，對英國業務比重較高的企業帶來負面影響。



【09:49】

港股跌幅收窄，恒指最新報17907點，跌25點，國指升23點，報6138點，科指最新報3621點，升31點。

受到英鎊匯價弱勢拖累，兩大英資銀行股股價下挫，滙豐（0005）挫5.9%，報43元；渣打（2888）最新報48.75元，跌7.1%。

長和（0001）最新報46.25元，跌1.9%，長實（1113）跌3.4%。

科技股則上揚，阿里（9988）升0.4%，騰訊（0700）最新報280.4元，升2%。

【09:25】

恒指最新報17781點，低開151點，國指最新報6074點，低開39點，科指低開32點，報3556點。

英鎊匯價急挫，滙豐（0005）低開4.6%，報43.6元，渣打（2888）低開5.5%，失守50元。長和（0001）低開0.5%，長實（1113）低開1.1%，報52.15元。