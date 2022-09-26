出境航班訂單按周增4倍　港人多在國慶、聖誕出行　曼谷最受歡迎

本港早上6時起放寬抵港檢疫安排至「0+3」，Trip.com整理周末數據，出境航班訂單量比上周同期增長近400%，大部分的出境航班訂單將在國慶和聖誕假期進行。

航班方面，Trip.com指前五的出境目的地為：曼谷、首爾、東京、新加坡、大阪，而其訂單量比上週同期分別增長628%（曼谷）、700%（首爾）、1385%（東京）、 197%（新加坡）、 7,300%（大阪）。

Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，亞洲範圍內的短途旅行趨勢更加明顯，大部分的出境航班訂單將在國慶和聖誕假期進行。本港用戶預訂海外酒店的平均天數現在是3至4天。

Trip.com指前五的出境目的地為：曼谷、首爾、東京、新加坡、大阪。（Getty）

曼谷訂單增加2倍

至於入境趨勢，Trip.com表示，入境航班訂單量比上週同期增長155%。前五的入境目的地為：曼谷、倫敦、新加坡、台北、曼徹斯特，而訂單量比上周同期分別增長200%（曼谷）、132%（倫敦）、139%（新加坡）、180%（台北）、69%（曼徹斯特）。

葉卓銘認為，海外遊客或需要更多時間來消化「0+3」，雖然入境遊的數據未如出境遊在週末期間有如此大的增幅，但仍然相信入境遊會在今年第4季度錄得大幅增長。現時大部分入境航班訂單將在10月下旬進行，而全球用戶預訂香港酒店的平均天數目前在5天左右。