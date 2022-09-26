美匯勢不可擋　再迫近114　新興市場貨幣悉數走貶韓圜失守1430

美匯指數今日走勢相當波動，曾高見114.53，隨後在人民銀行宣布調高遠期售匯外匯風險準備金率至20%，美匯回落至112.94。可是美匯再度回升，最新報113.93，升0.65%。

美匯強勢公多種貨幣均升值，其中英鎊兌美元曾失1.04關，創歷來低位，最新報1.0573，跌2.63%，歐元兌美元最新報0.9637，跌0.52%，澳元兌美元最新報0.65，跌0.43%，美元兌瑞士法郎最新報0.9841，美元兌日圓最新報143.73，升0.29%。

美元兌新興市場貨幣悉數上揚，兌泰銖最新報37.829，升0.7%，兌馬來西亞令吉最新報3.1997，升0.17%，兌人民幣在岸價最新報7.1628，升0.48%，兌新台幣最新報31.905，升0.57%，兌韓圜最新報1,431.51，升1.55%。

多種主要貨幣下跌，已引起官方關注，日本政府及史行更在上周四（22日）出手買入日圓，以穩定日圓匯價。有日本傳媒更指出，上周四的干預行動涉資約1萬億日圓。

日本財務大臣鈴木俊一其後更表示，當日出手不是單單由利差決定，乃是多種因素決定了外匯市場動向，日圓匯率近期的快速、單邊波動不可取，並將帶著高度緊迫感監控外匯市場。

日政府及央行已於上周四入市托日圓匯價

日本央行行長黑田東彥亦表示對日圓走軟的強烈擔憂，日本政府將保持與日本央行合作。

亞洲開發銀行（ADB）總裁淺川雅嗣認為，亞洲國家領袖可能選擇以資本控制與干預滙市等應對行動。

曾擔任日本財政官員的淺川雅嗣指出，聯儲局加息與美滙強勢已經對新興市場的資本市場造成衝擊，為了避免本國貨幣兌美元大幅貶值而影響資本流入，亞洲新興市場國家可能會採取較激進手段，以確保本國財政不受美元強勢重大打擊，有關手段可能包括干預滙市及資本控制。

亞洲多國外匯儲備資源正縮減

就算亞洲區內國家希望穩定本幣匯價，亦非易事，因為手上可動用外匯儲備資源正縮減。據渣打銀行數據顯示，印度的外匯儲備可應付9個月進口，菲律賓﹑韓國及印尼則分別可應付8個月﹑7個月及6個月。該行亦指出今年以來，印度外儲減少810億美元﹑泰國減少320億美元﹑韓國及印尼分別少270億美元及130億美元。同時美元強勢亦對有關國家的非美元貨幣價值。

渣打東盟和南亞外匯研究主管Divya Devesh指出，外儲減少反映央行未來為支持本幣而進行外匯干預力度將面臨大限制。