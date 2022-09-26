金管局公布金融科技從業員培訓資助先導計劃　實施細則

金管局今天（9月26日）公布「金融科技從業員培訓資助先導計劃」的實施細則。

財政司司長在2022-23年度財政預算案中公布將於今年實行計劃，為成功取得金融科技專業資歷的從業員提供最高八成學費資助，名額約1,500個，以推動金融科技人才專業化，並壯大香港金融科技人才庫。

隨着「銀行專業資歷架構—金融科技」成為首批獲政府「資歷架構」認可的金融科技專業資歷，財經事務及庫務局委託金管局率先在銀行界推行此計劃，並由香港銀行學會協助執行。金管局經諮詢財庫局和業界後，已敲定相關實施細則，並於今天正式啟動計劃。

計劃的實施細則如下：合資格的專業資歷：「銀行專業資歷架構─金融科技」下的6個專業資歷。詳情可瀏覽計劃網頁。合資格從業人員：獲金管局發牌的認可機構僱用的香港居民，並透過完成所需的培訓課程和考試，而獲取「銀行專業資歷架構─金融科技」下的任何一個合資格的專業資歷。資助金額：每個合資格的專業資歷可獲得八成培訓費用資助，上限為 25,000元。申請資助辦法：認可機構須資助其員工完成所需的培訓課程和考試，並在員工取得合資格的專業資歷後3個月內向香港銀行學會提交資助申請。申請流程和詳細要求可瀏覽計劃網頁。

迎金融服務數碼化帶來的機遇

金管局總裁余偉文表示：「『銀行專業資歷架構』在提升香港銀行從業員的專業能力方面擔當一個關鍵的角色。金管局很高興其『銀行專業資歷架構—金融科技』成為首批獲資歷架構認可的金融科技專業資歷，並且能夠與財庫局合作落實『金融科技從業員培訓資助先導計劃』。」

「這計劃所提供的培訓資助將鼓勵銀行從業員在金融科技領域的專業發展。加上『銀行專業資歷架構』下具廣泛認受性的專業資歷和有系統的專業培訓課程，將有助銀行界培育更多具質素保證的金融科技人才，迎接金融服務數碼化帶來的龐大機遇。」