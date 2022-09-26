新一輪「拍住上」資助計劃資助額增至最高40萬

數碼港宣布再次獲財庫局委託推行「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃 2022，由今日（9 月 26 日）起接受新一輪申請。新一輪計劃的資助對象，除涵蓋原有本地金融科技公司，科研機構亦可申請與金融機構合作。每個獲批項目的資助額，更提高至15萬元至40萬元。

財庫局局長許正宇表示，相信政府就新一輪計劃加大資助額及擴闊申請對象，能提供更強誘因，進一步推動本港金融科技創新，為金融科技界及金融業界帶來更大增長及新機遇，為市民提供更方便及可靠的金融服務，促進普惠金融發展。

他指出，金融科技為促進金融業界發展的重要動力，去年『拍住上』計劃反應熱烈，不少本地初創企業夥拍金融機構，成功開發出創新實用的金融科技方案，推動金融機構的數碼服務，成果令人鼓舞。

許正宇﹕去年計劃令人鼓舞

數碼港行政總裁任景信表示，數碼港很榮幸獲財經事務及庫務局再次委託推出『拍住上』計劃。上一輪計劃的豐碩成果，獲批的93個項目，促成金融機構與金融科技企業及初創合作。作為香港金融科技大本營，數碼港會繼續與金融科技界及金融業『拍住上』，促成更多金融科技創新方案。

「拍住上」計劃旨在推動金融機構，例如銀行、保險公司、證券公司及資產管理公司等，與金融科技企業，包括初創企業合作，共同就創新實用而市場上尚未出現的金融科技應用方案作概念驗證測試（Proof-of-concept）。