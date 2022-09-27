恒指跌勢擴大至180點　百威挫逾4%　碧桂園跌3.7%｜持續更新

市場人士擔心聯儲局繼續採取較進取加息步伐，拖累美國股市連跌5日，其中道指挫逾300點，並且已踏入熊市區域。商品﹑外匯市場及金市，皆受到美匯指數強勢波及。不過亞太區股市今早普遍上揚，其中日本股市升逾百點；台股亦反彈。



【10:53】

港股跌勢加劇，恒指最新報17673點，跌181點，國指最新報6061點，跌76點，科指最新報3590點，跌56點。

百威（1876）跌4.4%，最新報20.8元，碧桂園（2007）跌3.7%，最新報2.1元，領展（0823）最新報57.2元，跌3.3%，申洲（2313）跌3.1%。

【10:14】

恒指今早走勢反覆，最新報17826點，跌28點，國指最新報6114點，跌23點，科指最新報3637點，跌10點。

港交所（0388）升1.4%，報283.4元，滙豐（0005）升0.7%，保誠（2378）升2.5%。

騰訊（0700）跌1.1%，報280.2元。

【09:25】

恒指低開16點，報17838點，國指低開5點，報6131點，科指則高開1點，報3649點。

滙豐（0005）今早仍偏軟，最新報42.2元，低開0.1%，渣打（2888）高開0.5%，報49元，保誠（2378）高開0.9%。

至於昨日斥資逾2.1億元回購的長實（1113），高開0.5%，同系長和（0001）則高開1.8%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.1%，美團（3690）高開0.4%，騰訊（0700）低開0.3%。